賣假接種卡 新州郵局主管被告詐欺偽造400張 全在上班時列印 每張以20元到100元出售

新澤西州一名郵局員工販售出400張偽造的新冠疫苗接種卡，卡片全是在她上班的郵局列印，檢方對她提出共謀詐欺和身分文件詐欺的指控。(Getty Images)

聯邦檢方表示，新澤西州 一名郵局員工出售400張偽造的新冠疫苗 接種卡，卡片全是在她上班的郵局列印，檢方對她提出共謀詐欺 和身分文件詐欺的指控。

39歲的麗莎·漢梅爾(Lisa Hammel)報住特恩納斯維爾鎮(Turnersville)，法庭文件指她在社群媒體兜售偽造接種卡。

聯邦檢方在全國展開取締販售偽造接種卡的行動，漢梅爾是被查處的21個人之一。她販售的接種卡上有買主的姓名、出生日期、疫苗批號，和虛假的接種日期與地點。漢梅爾在給一個人的私信中吹噓，她曾將接種卡賣給一個造假貨的人。

郵政總局發言人說：「我們注意到這件事，這名員工目前仍在郵局系統中，但已不參與郵件處理。除此之外，我們沒有更多的訊息提供。」

購買接種卡的人是通過電子支付給漢梅爾付錢，但與買主轉帳時說買的是「電影票」、「晚餐和飲料」及「賀卡」。法庭文件顯示，每張接種卡的費用在20元到100元之間。

漢梅爾從2021年3月開始販售假卡，至少持續到10月，被檢方指控共謀詐欺和身分文件詐欺。

法庭文件提到買了假卡的四個人，但都沒提姓名，其中兩人住在新澤西州，一人在加州，另一個人是住在維吉尼亞州的聯邦員工。這名聯邦員工為其在醫院上班的母親買了一張假卡，因為醫院要求工作人員必須接種。這名聯邦員工在與漢梅爾的私信中說：「生活在一個不能罵人的社會讓我很痛苦，但人們需要站出來罵政府和政客。」

漢梅爾回覆說：「他們說是為了我們好，但現代醫學和政府為我們做了什麼好事？他們比以往相互勾結得更緊密，根本不是為我們好。」

聯邦員工名錄顯示，漢梅爾是馬爾頓(Marlton)郵局的主管，年薪為7萬5253元。