「休閒大麻」開賣 新州現人龍 排2.5小時才買到

4月21日是新澤西州休閒用大麻開賣第一天，許多人天還沒亮就趕來排隊。（美聯社）

21日是新澤西州休閒用大麻開賣第一天，許多人天還沒亮就趕來排隊。在紐瓦克附近Bloomfield鎮的RISE藥店前，當音樂響起，鋼鼓敲起，停車場發放免費甜甜圈，人們從氣球拱門魚貫而入時，明顯感受到大麻店開業的熱烈氣氛。

長期支持休閒用大麻合法化 的墨菲州長也出席了開賣儀式，他來到伊莉莎白市(Elizabeth)的ZenLeaf藥店，表示他不會買大麻，因為不是他的愛好，他更偏愛蘇格蘭威士忌。但墨菲表示他會推動聯邦修補有關大麻的規定，但不清楚他指的是休閒用大麻合法化，還是對大麻類的產品去罪化。

60歲的巴洛斯(Michael Barrows)在RISE藥店說：「今天令人興奮，我回家的路上如果被警察攔下，問我車上有沒有毒品 ，我會說『只有這個』。」他邊說邊舉著手中剛買的大麻。持有大麻如今在新州 完全合法，儘管在毒品影響下開車仍被禁止。

23歲的席利(Hagan Seeley)說，他一天前剛聽說休閒大麻即將開賣，便決定要來看看是什麼樣。結果現場給他留下深刻印象，長桌上擺放著宣傳品和產品介紹，背景是一輛老式火車的模型，「我感覺很好，很安全，似乎是你想要的東西這裡都有，但在別處卻買不到。」

休閒用大麻開賣一周前，州大麻管理委員會掃清了新州七家藥店出售休閒用大麻的障礙，七家藥店也稱為「替代治療中心」，在全州有13家銷售網點，但只提供藥用大麻。

47歲的巴提斯(Hadi Battice)是退役軍人，患有創傷後遺症，持有醫用大麻證，要定期到ZenLeaf藥店買大麻，他21日說，以前在ZenLeaf藥店時，從來沒有見到如此忙碌。

優先開放少數族裔加入開店

新州的大麻新法規定少數族裔有優先售賣權，巴提斯認為，這一規定有助於拆掉多年毒品戰爭中形成的壁壘，使非裔和拉美裔等少數族裔有機會進入大麻產業。

排隊兩個半小時的費佛(Charles Pfeiffer)說，他是ZenLeaf藥店第一個買到休閒用大麻的顧客，他率先進入店門時高舉雙手，大聲歡呼。他在店裡用140元買了大麻花和糖果，表示還會再來，可能是一周後，也可能是明天。