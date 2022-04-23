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新州警察「休班呼麻」 澤西市長：將開除

編譯孫梁／綜合報導
澤西市長佛洛普警告，警察即使休班時吸食大麻也會被開除。（取材自推特）
澤西市長佛洛普警告，警察即使休班時吸食大麻也會被開除。（取材自推特）

在新澤西州代檢察長普拉金(Matthew Platkin)發出備忘錄，表示應准許休班警察吸食大麻，而不應受到紀律處分後，澤西市長佛洛普(Steve Fulop)卻唱反調，警告休班警察吸食大麻會被開除。

佛洛普向澤西市近千名警察發出指令，說不允許任何警察吸食大麻，否則將被解僱。他說：「所有警察都向聯邦政府表過態，填過司法部和聯邦菸酒槍械管理局(ATF)的文件，並在領取武器時宣誓『不會使用聯邦禁止的任何違禁品，包括大麻在內』。而新州的政策卻允許執法人員吸食，這是冒全國之大不韙，影響警察的判斷力，置警察和社區於危險之中。」

貝玉恩(Bayonne)市長戴維斯(Jimmy Davis)也效仿澤西市，反對警察吸食大麻，說「作為退役警察，我知道警察都宣過誓，必須遵守更高的標準。允許休班警察吸食大麻會被告上法院，更難追究犯罪行為，給納稅人和公共安全帶來危險。」

佛洛普說，讓警察在判斷力受影響的狀態下工作是極不負責任的，會損害社區對警察的信任。

但澤西市警察工會會長柯索里尼(Joe Cossolini)認為，佛洛普市長在休班警察吸食大麻上的立場令人不安，是向選民發出不正確的訊息。他說：「對於公然無視立法程序和法治的行為，整個新州都應密切關注。大麻合法化的法律14個月前就已通過，但佛洛普卻不遵守，想制定自己的法律。警察應有更高的標準，但佛洛普不認為警察休班時能做出負責任的決定。」

墨菲州長表示，他對禁止休班警察吸食大麻持開放態度，「無論是飲酒還是吸食大麻，都不准因過量而影響判斷力。任何警察上班時如果發現受到影響，都會被嚴肅處理。」

佛洛普一直支持新州的大麻合法化，在他的任期內，澤西市在新州率先實現大麻去罪化。但他認為社區和警察之間的信任很脆弱，「我們要對保護警察和社區負責。」

警察 大麻合法化 新州

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