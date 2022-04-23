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困船近10月 費城允許烏克蘭水手上岸

編譯陳韻涵／綜合報導
烏克蘭七名商船水手在滯留費城海域逾九個月，日前獲准上岸並暫時留在美國。圖為水手與律師拿著烏克蘭國旗合影。（CBS費城地方電視台截圖）
烏克蘭七名商船水手在滯留費城海域逾九個月，日前獲准上岸並暫時留在美國。圖為水手與律師拿著烏克蘭國旗合影。（CBS費城地方電視台截圖）

烏克蘭七名商船水手在滯留費城海域逾九個月，日前終於獲准上岸並暫時留在美國，待俄烏戰事平息再返國與親友團聚。

烏克蘭名譽領事、同時也是費城律師的厄納‧馬祖爾(Iryna Mazur)20日表示，聯邦海關與邊境保護局(CBP)允許這七名水手入境且不會被拘留。

船長希輔欽科(Gennadiy Shevchenko)表示，過去9個月又11天，他和船員受困「海洋力量號」(Ocean Force)，這艘長348呎、寬66呎的貨輪原本停泊德拉瓦州，2月起滯留南費城82號碼頭。

律師與倡議者為他們奔走期間，船長與船員在船上修理機具，維持船隻運作。

馬祖爾表示，「海洋力量號」船員將加入流亡美國的6萬名烏克蘭同胞，下榻費城附近的私人民宅。

志工朱可夫(Roman Zhukov)說：「事情都打理好了，準備接納每位來美的烏克蘭人。」

七名水手受困船上的期間，也關心母國戰事，自述思念家人也失去親友。

這七名烏克蘭水手大多來自敖德薩(Odesa)，他們獲得眾人協助，包括「 國際運輸工人聯合會」(ITWF)的芭芭拉‧希普利(Barbara Shipley)，以及巴爾的摩海事律師席姆斯(J. Stephen Simms)。

席姆斯確保船員獲得補償金，他們從去年11月到今年3月都沒領薪水，慶幸在3月時獲得一筆資金，用來支出他們在費城烏克蘭社區安頓的開銷。

根據德拉瓦州法院的文件顯示，「海洋力量號」的前東家資金用罄，船東3月1日易手，新老闆目前負責支付船員薪資並準備把船拖到加勒比海維修。

船員波柯(Vitaliy Boyko)的女兒3月過12歲生日，他當天透過視訊與妻女連繫，讓他淚流滿面；他說：「戰爭就是戰爭，都一樣，充滿血淚。」

波柯表示，希望能在美國找到工作，並對接納他們的國家有所貢獻，直到他有機會返國與至親團聚。

烏克蘭 費城 德拉瓦州

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