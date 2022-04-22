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新州天主教區性侵案 8750萬和解

編譯潘勛／綜合外電
新澤西州天主教肯登教區同意，支付8750萬元給約300名受教士性侵的被害人，以和解官司。(6abc電視台截圖)
新澤西州天主教肯登教區同意，支付8750萬元給約300名受教士性侵的被害人，以和解官司。(6abc電視台截圖)

新澤西州天主教肯登(Camden)教區同意，向約300名遭教士性侵的被害人，支付8750萬和解金；這些性侵案件發生在1950年代到1990年代；天主教新澤西五教區於2019年核實指出，涉及性侵未成年人的神父超過180名。

美聯社報導，肯登教區下轄新澤西州東南費城市郊外六個郡；被害人由代表律師向聯邦肯登區破產法院提起訴訟。

教會雖同意與被害人和解，但本案還要由破產法院法官審理；若是獲准，那麼金額將超過2003年波士頓市教士性侵妥協案的8500萬元，只是仍比加州、俄勒岡州等地妥協案來得少。

教區主教蘇利文(Dennis Sullivan)聲明表示，謹向本教區內受性侵影響的被害人致歉，自己矢言要繼續努力，確保新澤西肯登教區性侵案絕不再發生。

代表74名被害人的律師安德森(Jeff Anderson)表示，與肯登教區達成的妥協案，強力代表犯人已被咎責；這批賠償金將歸給捍衛自己及真相的被害人。妥協文件中並未詳列案件細節；性侵案被踢爆時間主要在1960到1970年代。

教區表示，雙方達成的協議規定設立信托會，由教區及天主教相關單位出資成立，四年間賠償性侵被害人；協議部分條文另要求維持或「加強」保護兒童協定。參與這起訟案的性侵被害人可得到29萬元賠償金。

達成和解案兩年多以前，新澤西州修改民法，擴大遭神父性侵被害人興訟求償窗口期的期限；新法讓兒時受害的人到55歲、或首度了解性侵致其身心受害7年內都可以興訟。

肯登教區跟全國很多教區一樣，都因一連串官司而申請破產保護；據法院檔案指出，目前該教區面臨55起訴訟。

性侵 新澤西州 破產

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