新州性教育實行2年 州長下令重審課綱

新澤西州民主黨籍州長墨菲下令州教育廳針對兩年前通過的「性教育課綱」重新審查，並要求州教育廳進一步釐清「哪一個年齡層的學生適合學習什麼樣內容的性教育」。(美聯社)

由於近來共和黨 籍議員及保守派家長對於性教育 內容發難，新澤西州民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)日前下令州教育廳針對兩年前通過的「性教育課綱」重新審查，並要求州教育廳進一步釐清「哪一個年齡層的學生適合學習什麼樣內容的性教育」。

新州現行的性教育課綱於2020年通過，預定今年秋季班生效，課綱內容概述學生應學習性傾向、性別認同等性教育內容；但自4月上旬開始，由於部分學校依循課綱開發了一些關於手淫與色情防治的相關教材，引起共和黨籍議員批評「太具體」，擔憂教授太多「敏感性內容」，會侵害父母對自己孩子的教育權。

州參議會共和黨團議員聯名致函州長與參議會議長，希望暫緩課綱實施；在共和黨人的信件中，議員們表示：「這份課綱是在新冠疫情 最嚴重時公布，當時民眾分身乏術，為了應對疫情沒有辦法好好討論性教育課綱的合適性；現在實施在即，我們收到來自很多家長擔憂的詢問，認為性教育的內容與他們的價值觀不符。」

共和黨新州黨部執行主任希曼斯基(Tom Szymanski)則呼籲所有家長團結起來，監督州政府確切改變課綱；他說：「墨菲只是同意『重新審查』課綱而已，沒有做出會做出相應修改的保證；我們必須保持警惕，以免因為民意壓力消失，就讓墨菲把這些不屬於我們的價值強加在我們孩子的身上。」

對此，墨菲雖然同意重新審查課綱內容，但也解釋共和黨議員提出所謂「色情防治或手淫的『太具體教材』」只是個別學校開發出來的教具，不是州政府要求強制必須為之；他批評在這個時間點上對於早已通過兩年的課綱提出質疑，簡直是居心叵測。

墨菲說：「州政府將致力於確保現在及未來的每一個孩子，都能透過教育過上健康的生活；不幸的是，我們會同教育專家及家長耗時五個月編纂出來最適合孩子的課綱，被一些意圖獲取政治聲望的政客不當扭曲。」