新州大批護士辭職 醫療出現危機

全美近兩年大鬧護士荒，新澤西州也不例外；最近更有大批護士離職和退休，還在護理學院等待就業的新世代護士，仍無法補足巨大的缺口。(美聯社)

新冠疫情 爆發後，全美近兩年大鬧護士荒，新澤西州也不例外；最近更有大批護士離職和退休 ，人力缺口倍增；更糟糕的是，還在護理學院等待就業的新世代護士，仍無法補足如此巨大的缺口。

許多護士因為不堪近兩年來的工作壓力，一部份的護士轉至薪資待遇更好且容易輪調的獨立醫療機構，但申請退休、調離前線、甚至是永久離職的護士人數有增無減，新州 蘭堡大學(Ramapo College of New Jersey)護理專科助理院長柏克(Kathleen Burke)就說：「護理界正在面臨人才流失的危機。」

正在就讀羅格斯護理學院(Rutgers School of Nursing)的柯兒絲汀‧格瓦拉(Curstine Guevarra)即將在5月畢業，她期許自己能到加護病房或重症醫療中心，為最需要醫療的患者服務，也是當今醫療體系最需要的人才，但像格瓦拉這樣的人顯然還是少數。

根據麻州醫療軟體分析公司Hospital IQ去年秋天的調查，全國高達九成的護士都曾考慮在未來一年內離職；羅格斯護理學院院長琳達‧福雷恩(Linda Flynn)指出，全美業界今年約三成的護士年紀超過56歲，而申請退休的護士介於5000人至7000人。

不過福雷恩也說，受到疫情刺激，全美申請就讀護理學校的人數也成長3%；根據美國護理學院協會(AACN)的年度調查，這項數據可能提高至5.6%。

羅格斯護理學院堪稱全新州規模最大的護理學校，預計今年5月將誕生300名畢業生，蘭堡大學則會有106人畢業；但即使這些人順利進入業界，人力缺口仍無法填滿，福雷恩說：「加護病房註冊護士的新進人數抵不過退休的人潮。」

此外，勞工統計局的數據也顯示，雖說目前全國共300萬名加護病房護士，但需求將會持續成長至2029年，漲幅恐高達7%，「醫療系統正面臨一個轉捩點」。