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費城恢復室內口罩令 遭提告不符賓州憲法要求撤回

編譯郭宣含／綜合報導
一群企業主和居民提告費城，主張該市恢復實施的室內口罩令不合法。圖為費城瑞丁車站市場的顧客戴口罩。(美聯社)
一群企業主和居民提告費城，主張該市恢復實施的室內口罩令不合法。圖為費城瑞丁車站市場的顧客戴口罩。(美聯社)

費城法院紀錄顯示，一群企業主和居民日前提告費城，主張費城實施的室內口罩令不合法。

有線電視新聞網(CNN)報導，費城是美國第一個重新恢復室內口罩令的大城市，11日宣布，18日生效並開始執法。費城宣布恢復口罩令之際，也宣布邁入二級新冠肺炎防範，費城過去十天新增新冠病例攀升逾50%。

二級疫情防範代表在費城所有公共室內場合都需戴上口罩，包括校園、商店和餐館；如果店家要求消費者提供接種證明，民眾則可免戴口罩。

費城衛生局11日宣布緊急命令，下令恢復室內口罩令。費城160萬人過去兩年普遍遵守公衛規定，就算沒有口罩令，多數民眾仍會戴口罩。

CNN報導，提起訴訟的團體表示，費城室內口罩令違反賓州憲法，且無視聯邦疾病防治中心(CDC)的指南。

「費城任意且武斷實施口罩規定。」請願人代表律師金恩(Thomas W. King III)17日受訪時告訴CNN：「費城棄CDC規定不顧，自創新規定，費城違反賓州憲法，適用於費城的規定必定也得適用於全州，但這並非當前情況。」

該訴訟控告賓州衛生局局長貝蒂戈萊(Cheryl Bettigole)篡奪市議會權力，自行發布緊急命令，而且CDC現在也無室內口罩規定。

許多人批評費城口罩令有別於CDC規定，最新的CDC指南強調新冠住院與病床占用率，而且根據CDC定義，費城恢復室內口罩令時仍處於疫情「低」風險類別。

紐約時報報導，費城市長肯尼(Jim Kenney)捍衛該市的決策「清楚透明且符合預期」，賓州民主黨籍州長候選人夏皮羅(Josh Shapiro)則表示，這類口罩令將「適得其反」。

費城18日公布疫情數據，顯示該市正面臨小型但迅速成長的疫情。費城平均單日新增確診224例，雖然此數字就大城市而言仍偏低，但比過去兩周增加240%；費城新冠住院率比11日近乎翻倍，新冠病歿人數則延遲，未見巨幅增加。

費城 口罩 CDC

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