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新州取消口罩令 往返紐約PATH列車兩套標準

編譯孫梁／綜合報導
往返紐約和新州的PATH列車上和室內車站，仍要繼續戴口罩。圖為通勤客走入新州霍博肯Path車站。(Getty Images)
往返紐約和新州的PATH列車上和室內車站，仍要繼續戴口罩。圖為通勤客走入新州霍博肯Path車站。(Getty Images)

在聯邦法官駁回聯邦政府的口罩令後，新澤西州長墨菲取消新州捷運系統的口罩令，但來往於新州與紐約市的乘客將需遵守兩種要求，在新州不必戴，到紐約則需戴上。

新州自19日開始取消口罩令的限制，在紐新航港局的新州捷運上都不必戴口罩，尤其是在紐瓦克機場和Teterboro機場，但在往返紐約和新州的PATH列車上和室內車站，仍要繼續戴口罩。

墨菲州長說：「我們遵循聯邦指南，在飛機、巴士和火車上戴口罩是自願行為。但我們與紐約有點不一致，紐約仍要求PATH列車戴口罩，與我們的政策有抵觸，但這一問題遲早會解決。」

在被問到紐約大都會運輸署(MTA)的地鐵和巴士仍要求戴口罩，而新州為何不要求時，墨菲說：「我們與紐約一起做了許多事，但我們總是帶頭遵循聯邦規定，聯邦政府已選擇不挑戰法官的裁決。」

新州乘客到紐新航港局的紐約設施仍需戴口罩的地方，包括航港局終點站、喬治華盛頓大橋終點站、拉瓜地亞和甘迺迪機場，以及世貿中心交通樞紐。

新州的口罩令取消後，只有少數機構仍需繼續戴口罩，包括醫院等衛生健保部門以及人員密集的監獄，墨菲表示，這些機構的戴口罩規定不會很快改變，以便與聯邦政府的要求保持一致。

墨菲上月取消學校和政府建築的口罩令，但企業、學校和政府部門仍可繼續保留口罩令，民眾如果願意，在任何地方仍可繼續戴，紐新航港局也繼續維持PATH列車的口罩令。

聯邦疾病防治中心(CDC)最近宣布，將聯邦交通系統的口罩令延至5月3日，但該決定被佛羅里達州聯邦法官駁回，認為CDC沒有證明繼續戴口罩的決定合理，也沒有遵循正常決策程序。

聯邦法官裁決後，運輸安全局旋即宣布停止執行口罩令，墨菲也取消新州捷運系統的口罩令。

墨菲宣布取消捷運系統的口罩令之際，新州感染人數又重新回升，全州19日出現1357例陽性，11人死亡。但墨菲和衛生官員表示，死亡和住院人數都沒有增加，顯示在有疫苗和自然免疫力以及治療技術得到加強後，疫情已進入新階段。

口罩 新州 捷運

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