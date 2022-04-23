小美最火新品 ~ 手搖雲霧系雪糕 全線上市

小美再突破！手搖雲霧系雪糕繼續翻轉多款手搖飲品。

作爲黑糖珍珠雪糕的鼻祖—臺灣小美，在黑糖珍奶之後再出爆款新品：珍珠芋角、珍珠布丁、巧酥珍奶、珍珠抹茶、珍珠紅茶、柑橘蘇打、紅豆煉乳布丁 、雞蛋 布丁和黑糖珍奶布丁。這個系列雪糕繼續完美翻現手搖飲品雲霧繚繞般的漸層掛杯紋路，所以叫做手搖雲霧系雪糕，在台灣冰品界再次掀起熱潮。作為小美的美國獨家代理，和樂公司（Well Luck）全線引入雲霧系雪糕，目前已經在各大亞洲超市上市。請快去選購，大飽眼福和口福吧！

2019年小美首創將黑糖珍奶手搖飲翻轉為還原度超高的雪糕-黑糖珍奶雪糕，上市便極速躥紅，從台灣到海外，從華人 到老外，甚至英國 新生代歌手杜娃黎波也把這款雪糕post 到IG，成為超級網紅。台灣美味再次影響世界。

之後小美繼續翻轉台灣街頭的手搖飲品，將Q彈珍珠搭配更多的美味元素，升級創意新滋味！Q彈珍珠搭配滑嫩的布丁顆粒與微微焦糖香，是珍珠布丁。與香綿芋角的絕美組合，讓人在奶香與芋香中同時品嚐Q綿交錯的細膩層次，是珍珠芋角。

然後小美再創茶飲口味系列。巧酥珍奶雪糕以濃韻基底的紅茶拿鐵雪糕，包覆著脆甜的巧酥餅乾與Q彈珍珠，茶韻奶香間交疊著酥、脆、彈，口感層次豐富。珍珠抹茶雪糕以濃鬱抺茶混入滑潤牛奶，微苦回甘，再加入彈牙珍珠，苦甜加融，風味獨特。

小美還將布丁雪糕全面再進化，復刻經典台灣涼水甜品成為香濃的雪糕，鬆軟的紅豆搭配彈嫩的布丁塊，再注入煉乳特有的香甜感，紅豆煉乳布丁雪糕令人感受經典復古的幸福滋味。除此之外，小美也特別為了夏季設計一款清爽的“柑橘蘇打冰棒”，以蘇打風味、酸甜柑橘味搭配微氣泡感冰棒，挑戰夏天最清爽冰品。

夏日即將來臨，怎能不試試這些美貌又美妙的冰品呢？各大亞洲超市全線上架，快去一網打盡。