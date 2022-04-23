悅滿樓傾情推薦高檔香港美味 絕對香港，純正粵菜

悅滿樓本季推薦的幾款高檔正宗港式美味讓很多朋友們大飽口福，食客紛紛稱讚。

本季強力推薦之— 南非 乾鮑魚

中醫稱鮑魚功效可以調經、潤肺、利腸、強心補腎之功效。同樣都是鮑魚，鮮鮑和乾鮑確有很大區別。乾鮑經過風乾晾曬之後，會產生大量氨基酸，隨著肉質發生變化會更容易被人體吸收。 再加上乾鮑魚具有鮮鮑魚所不具備的香味，這使得乾鮑魚比鮮鮑更有價值。悅滿樓選用質量上乘的名貴南非乾鮑魚，經過師傅們3周至1個月的發泡等前期準備，使其發揮其最大的營養價值，完美地呈現給新州 食客們。店內現提供四種乾鮑魚：四頭乾鮑（XL）$160.00；五頭乾鮑（L）$140.00；十頭乾鮑（M）$70.00；廿頭乾鮑（S）$35.00。

悅滿樓還推出鮑汁扣鵝掌 $13.00；日本關東遼參 $28.00；以及乾鮑、鵝掌和日本關東遼參完美組合系列-南非吉品遼參鵝掌，特惠價格每份只要$70.00，請大家一定不要錯過。

本季強力推薦之二 印尼5A頂級大官燕

5A等級是燕窩中的最高等級。悅滿樓選用大盞，營養品質極佳的印尼5A頂級大官燕，加上石磨出的杏仁汁再配上冰糖慢慢熬製的燕窩，端上桌即清香撲鼻,喝下去的口感順滑潤喉，份量充足，口口燕窩，真是難以言喻的美味。杏仁營養價值豐富、燕窩滋補養顏，兩者巧妙地融為一體，絕對是大家不能錯過的滋補佳品！悅滿樓與大家一起分享三款杏汁系列：杏汁冰糖燉官燕每位$34.95；杏汁花膠響螺湯每位$15.95；杏汁花膠白肺湯每位$12.95

本季強力推薦之三 特級二頭黃花膠

黃花膠為黃花鱸魚鰾是中國傳統的名貴食品，其富含膠原蛋白，多種維生素和人體必需的多種氨基酸被美食者所追捧。悅滿樓的黃花膠選用稀有，品質上乘的特級二頭黃花膠，尺寸可達22寸長，可謂是新州獨家，請喜歡的朋友們提早4小時預約。特級二頭黃花膠$350.00。

悅滿樓傳承經典港式粵菜，特聘來自香港 大酒樓點心師傅親自料理，為大家提供正宗港式點心和最優質的服務！週末特別推出由來自香港的點心大師精心製作的叉燒酥、蛋撻、水晶蝦餃、各式腸粉……味道正宗，數量有限，歡迎大家前來品嘗！

悅滿樓海鮮酒家位於新州中部Avenel市1號公路邊，交通方便，停車位充足。設有龍鳳禮堂，可承接大型筵席，也適合日常就餐。歡迎致電：(732) 855-7600; 1021 US-1, Avenel, NJ 07001；