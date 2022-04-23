2022 華夏中文學校辯論比賽 4/24拉開帷幕

因為疫情 中斷的華夏中文學校年度辯論比賽, 即將於4月24日重燃戰火。華夏所有分校即將分赴二個區參加本次大賽。這是繼華夏演講朗誦比賽後的又一次全校性的線下教學交流活動，各分校摩拳擦掌，4/24 花落誰家讓我們拭目以待！

此次的辯論主題為：正方：堅持中華傳統價值觀 有利於 在美國社會發展; 反方：堅持中華傳統價值觀 不利於 在美國社會發展 。中華傳統價值觀舉例（並不限於）：忍讓、謙虛、中庸、刻苦、勤儉節約、家庭觀念等等。低年級（4-6年級）主題限於：謙虛和節儉；高年級（7年級以上）可以借鑒低年級的主題但不局限於此。縱橫國際已確認派出四位專業評委分掌南北兩區高低賽場，總校實習裁判也會分赴各賽場現場打分。

今年辯論比賽分南北兩區，北區低年級組六個隊：哈德遜、北部、密爾本、大紐約、紐約中心、博根；高年級組三個隊：密爾本、大紐約、博根。南區低年級組六個隊：南部，中部，普蘭，李莊，李海谷，東部；高年級組6-7個隊：中部，普蘭2， 李莊1/2， 李海谷，東部。

南區比賽地址：Middletown Art Center 36 Church St, Middletown Township, NJ 07748時間9-12:30pm；北區比賽地址：華夏博根 Paramus Catholic High School, 425 Paramus Road, Paramus, NJ 07652時間 10-1:00pm。