特邀裕隆藥房上門施打新冠疫苗第四針 金色年華用愛心為老人們暖心、省心
本月金色年華老人中心特邀請裕隆藥房上門為中心的老人們施打新冠疫苗第四针，也就是第二剂加强针。這項服務即省去了老人舟車勞頓，又減少大家去公共場所增加感染的機會，實實在在地把服務做到了老人的心坎上。金色年華一直為大家提供最直接、最實用、最方便的服務，讓老人們的晚年生活倍感舒心！
位於新州中部Manalapan的金色年華成人日間醫療護理中心（Golden Years Adult Medical Day Care)創立與2008年，至今已經擁有十多年專業服務經驗。無論是從基礎設施，還是配套服務都屬於同類中心的頂尖行列，在社區享有極高的聲譽。該中心地理位置優越，交通方便。面積近2萬尺，有寬闊優美的室外環境。室內、室外活動空間充足，設施一應俱全。中心還斥巨資打造了一處可以容納百人的戶外文娛場所，是大家戶外表演，聚餐，益智遊戲的又一處場地。中心配備幾十輛巴士車為大家提供接送服務，還擁有專業的護士檢查室、現代化的理療運動室、規範化的社工服務室，每一個房間都配置消毒殺菌儀器。中心還特設橋牌、麻將、乒乓球、檯球、Bingo遊戲等多功能活動區域以及可供表演的舞臺，旨在充分滿足老年朋友們的日常護理及文娛需求，以最大程度來呵護我們的健康和生活。
不止如此，中心非常注重課程及活動的設置與安排。設有油畫、國畫、書法、手工藝術、民樂、地方戲曲、太極、健身操、社交舞、廣場舞、電腦操作、智慧電子設備使用、英語學習等各類興趣課程。同時還經常組織各項戶外及慶祝活動，例如：景點參觀、戶外運動、生日會、佳節聯歡會、匯演及比賽，超市商場購物活動等。中心還積極開展與社區優秀團體的交流互動，旨在增加老年朋友的對外交流機會，開拓其視野、豐富其生活。中心每月都為大家準備一個生日Party，大家歡聚一起共唱生日歌，切蛋糕，一同分享生日的喜悅。
疫情期間中心為服務好廣大耆老們，特別安排醫生上門診療服務為大家提供驗血，驗尿等一系列健康檢測，還特別為大家提供藥房送藥活動。詳情請致電中心服務專線。真摯地歡迎新會員的加入，讓金色年華這個溫暖的大家庭更加美好多彩！中心地址：108 Woodward Rd, Manalapan, New Jersey 07726；華語（國語、粵語、上海話）服務專線：908-420-0893，聯絡人：美霞（Michelle）
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