新州商店街查獲大麻、海洛因、迷幻香菇 逮5人

新澤西州警方日前在伯靈頓郡一家商店查獲100多磅的非法大麻、48包海洛因、一磅多的迷幻香菇和約25萬元現金，逮捕該店兩名負責人和三名店員。(伯靈頓郡檢察官辦公室照片)

新澤西州警方日前在伯靈頓郡(Burlington)商店街查獲100多磅的非法大麻 、48包海洛因、一磅多的迷幻香菇和約25萬元現金，逮捕五人。

伯靈頓郡檢察官 辦公室與蘭伯頓鎮(Lumberton Township)警局聲明表示，這宗突襲行動發生在蘭伯頓廣場的Skraptyques商店，該商場還有披薩店和兒童舞蹈教室等。

警方表示，這間商店的客人進到店裡，都會遭遇身穿防彈背心的武裝警衛搜身，因而引起警方懷疑並介入調查；顧客的手機得暫時交給店家保管，並通過金屬探測器檢查，才能抵達商店後面販售各式大麻的小房間。

警方表示，顧客也可以在店裡買到迷幻香菇，店家只接受現金交易。

伯靈頓郡檢察官考菲納(Scott Coffina)說，這不是當局授權的大麻店鋪，這是販售非法大麻、迷幻藥的便利商店，甚至用熱門點心包裝吸引上門的年輕人購買。

警方逮捕五人歸案，包括該商店兩名負責人和三名店員。

兩名負責人分別是44歲的奎恩(Mathew Quinn)和30歲的坎恩(Crystal Cain)，兩人被控持有且意圖兜售大麻和迷幻香菇，偽造藥品製造或分銷設備等，其中坎恩另外被控持有海洛因和毒品 用具。

另外三名被起訴的店員分別是55歲的布朗(Perry Brown)、31歲的妮可‧柯利(Nicole Colley)，以及26歲的馬里昂‧賀夫(Marion Huff)，這三人被控持有與意圖分銷大麻，密謀散播麻醉劑，其中柯利另外被控散布迷幻香菇。

布朗負責店內保全工作，另被控涉及毒品犯罪時非法持有武器、火砲和大容量彈匣，他被捕時持有的槍械被警方沒收。

五名被捕的嫌犯都在伯靈頓郡高等法院首次過堂後，當庭釋放候審。