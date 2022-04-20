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新州1高中數十年逾百師生罹腦瘤 議會緊急批准檢測環境

編譯郭宣含／綜合報導
新澤西州科洛尼亞高中過去幾十年來共有103名畢業生、教師和職員罹患罕見的原發性腦瘤，伍德布瑞奇市議會緊急批准對該校展開土壤和空氣檢測，以了解是否與這些病例有關。(ABC電視台截圖)
新澤西州科洛尼亞高中過去幾十年來共有103名畢業生、教師和職員罹患罕見的原發性腦瘤，伍德布瑞奇市議會緊急批准對該校展開土壤和空氣檢測，以了解是否與這些病例有關。(ABC電視台截圖)

新澤西州科洛尼亞高中(Colonia High School)過去幾十年來共有103名畢業生、教師和職員罹患罕見的原發性腦瘤；伍德布瑞奇市議會(Woodbridge Municipal Council)緊急批准對該校展開土壤和空氣檢測，估計要數周才知道初步結果。

新澤西先鋒報(NJ Advance Media)報導，科洛尼亞離自然保育區不遠，附近還有郡立公園，但附近科洛尼亞高中人員卻疑似集體罹患腦瘤，讓不少人為之震驚。

該校校友魯皮恩(Al Lupiano)發現自己、妻子和他的姊妹都被診斷出腦瘤後，便發起調查；截至今年，該校共有103名畢業生和教職人員患有原發性腦瘤，多數個案是在1975年至2000年間畢業，其他病患最近的畢業年份為2014年。

科洛尼亞高中的學生家長、現職和離職教職人員均對此新聞感到憂心，有些老師考慮接受大腦掃描以確認是否有腫瘤，家長則評估是否要將孩子轉學，但學生學習早已受到新冠疫情影響，這並非容易決定。

伍德布瑞奇市議會高度關注腦癌集體事件，因此批准緊急合約，對科洛尼亞高中校內和周圍展開土壤和空氣檢測；負責團隊9日開始動工採樣，以找出是否有任何環境顧慮。

初步結果估計要數周才會出爐。科洛尼亞市長麥科馬克(John McCormac)未說明分析需耗時多久，但市府會和新州環境單位分享結果，以決定下一步行動。

科洛尼亞高中校長和許多教職人員都拒絕回應，不過多數受訪家長和學生表示，雖然還不清楚結果，但該社區並不慌張，他們樂見市府快速果斷行動，也希望盡快得知環境調查結果。

新澤西州 檢測 疫情

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