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綜合公寓階梯損壞致摔 新州男獲賠370萬

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州塞爾維爾一名男子六年前從自家公寓的損壞階梯上摔下來，造成腦部重傷。經過多年的訴訟後，男子獲賠370萬元。(示意圖，Getty Images)
新澤西州塞爾維爾一名男子六年前從自家公寓的損壞階梯上摔下來，造成腦部重傷。經過多年的訴訟後，男子獲賠370萬元。(示意圖，Getty Images)

新澤西州塞爾維爾(Sayreville)一名男子約莫六年前從自家公寓的階梯上摔下來，造成腦部重傷；由於階梯本身就已有損壞，加上公寓屬於新州政府管轄的綜合公寓，經過多年的訴訟後，男子與新州政府達成和解，獲賠370萬元。

根據地方媒體「新州法律雜誌」(New Jersey Law Journal)的報導，受害者希金斯(Dennis Higgins)與州府在上個月達成和解。

希金斯的律師艾肯(Barry Eichen)表示，事發期間希金斯為新州綜合公寓「天頂花園」(Skytop Gardens)的住戶，就在2016年11月16日他前往公寓洗衣房的路上，被一塊約10平方吋大小、搖搖欲墜的水泥塊給絆倒，從階梯上摔下來。

如今已62歲的希金斯先天患有唐氏症，摔倒後頭部撞擊到水泥牆，造成前額顱骨和臉部骨頭出現多處裂痕，腦部也產生瘀血；意外發生後他陷入昏迷長達四天，在復健中心住院兩個月。

艾肯指出，希金斯即使康復後，他的活動力已大不如前，「過去很多他能做的事，現在都變得更加困難，也難以行動」。

不過天頂花園的代表律師辯稱，希金斯早在意外發生前就已經中風過，他所受的傷害並非公寓所造成；因此希金斯的家屬後來才代為向州府提告。

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