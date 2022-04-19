不滿涉案消息被轉發 新州男殺害一女兩童 判關375年

新澤西州31歲男子艾靈頓因為社群網站「臉書」的貼文起殺機，2016年刺殺兩名兒童和一名女大學生，被判處375年徒刑。(艾薩克斯郡檢察官辦公室照片)

新澤西州 31歲男子艾靈頓(Jeremy Arrington)因為社群網站「臉書 」的貼文起殺機，2016年刺殺兩名兒童和一名女性大學生，本月8日被判處375年徒刑。

法官威格勒(Ronald D. Wigler)表示，艾靈頓2016年11月5日闖進被害人在紐瓦克(Newark)的住處，殺害當時僅七歲的艾芮兒‧懷特赫斯特(Aerial Little Whitehurst)和11歲的艾爾傑‧懷特赫斯特(Al-Jahon Whitehurst)；另外，艾靈頓還槍殺了一名來自雪松諾爾斯(Cedar Knolls)的23歲女大學生賽希雅‧麥克巴洛斯(Syasia McBurroughs)。

艾薩克斯郡(Essex)檢察官 辦公室表示，艾靈頓上月認罪28項罪行，包括三項謀殺罪、意圖謀殺罪、擅闖民宅、涉及刑法的規制行為(criminal restraint)、持有武器等。

遇難幼童的29歲母親，以及她13歲的龍鳳胎也被艾靈頓刺傷，所幸接受治療後無大礙。

威格勒針對艾靈頓殺害三人，判處三項無期徒刑，外加傷害三人各50年徒刑，總刑期共375年；「紐約郵報」指出，艾靈頓必須坐牢281年，才符合假釋資格。

檢察官表示，檢方在2016年一場記者會上，稱艾靈頓涉嫌一起槍擊案和性騷擾犯罪，而本案其中一名遇刺的被害人轉發這則消息至臉書；艾靈頓興起殺機，大白天持槍闖進懷特赫斯特的家中，綑綁並以廚刀凌虐在場的六人。

艾薩克斯郡代理檢察官史帝芬斯(Theodore N. Stephens II)表示，當天造訪懷特赫斯特家的「一名自閉症少女先逃出，躲在衣櫃裡報警求助。」

警方趕到現場後，艾靈頓與警方僵持不久後就範。

艾薩克斯郡副首席助理檢察官埃德瓦布(Justin Edwab)說：「受害家屬等了五年，感謝法官裁刑，感激陪審團協助伸張正義。」