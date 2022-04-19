車禍想逃被拍照 他2度追撞輾壓23歲女

新州男子吉恩因不滿與他發生小車禍的婦女，拍下他逃離車禍現場的照片，竟開車輾壓她兩次，使她傷重生命垂危。 (聯合郡檢察官辦公室照片)

新澤西州 56歲男子吉恩(Vincent Jean)日前與人發生輕微車禍 後，開車兩度追撞、輾過試圖拿手機拍下他離開車禍現場的女子，造成這名23歲年輕女子身受重傷。新州聯合郡(Union County)檢察官辦公室13日表示，吉恩已因此案被捕，並被控一級謀殺未遂等多項罪名。

這椿令人震驚髮指的「開車撞人」行為，是12日上午發生在新州伊麗莎白市(Elizabeth)塞勒姆大道(Salem Avenue)，並被附近住戶監視錄影機拍下。

新澤西電視新聞取得的影像顯示，一輛銀色三菱汽車 在塞勒姆大道這條單向道上倒車、追逐一名女子，該女子試圖逃跑躲避，但這輛車子開上草皮持續追撞該女子。

警方表示，吉恩在兩次輾過受害者後，駕車逃逸；伊麗莎白警察局在12日上午8時30分左接獲報案，稱有人被車撞倒。警方趕到時發現，受害者「躺在塞勒姆大道一處住宅的前草坪上，身受重傷」。

目擊者告訴警方，吉恩和受害者在當地發生一起輕微車禍。事故發生後，吉恩試圖逃離現場，站在人行道上的受害者開始對他的汽車拍照，以便向警方確認他的身分；吉恩隨即開車攻擊對方。

警方表示，「嫌犯開車到草坪上撞了受害者，然後開車從她身上駛過，然後倒車蓄意第二次輾過她。」

受害者被緊急送往當地醫院，情況危急。逃離現場的吉恩在數小時後，被發現坐在同一輛已損壞的車子裡。

聯合郡檢察官辦公室已指控吉恩犯下的罪名，包括謀殺未遂、加重攻擊、使用致命武器進行加重攻擊、汽車攻擊，以及非法持有武器。