我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／「海嘯三兄弟」合砍84分 勇士轟垮金塊迎2連勝

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

新州休閒用大麻21日開賣 州長：大麻產業歷史性一步

編譯孫梁／綜合報導
新澤西州4月21日開始向21歲以上的人銷售休閒用大麻，州長墨菲在推特上發文宣布：「這是我們在創建新的大麻產業上邁出歷史性的一步。」(美聯社)
新澤西州4月21日開始向21歲以上的人銷售休閒用大麻，州長墨菲在推特上發文宣布：「這是我們在創建新的大麻產業上邁出歷史性的一步。」(美聯社)

新澤西州4月21日開始向21歲以上的人銷售休閒用大麻，州長墨菲在推特上發文宣布：「這是我們在創建新的大麻產業上邁出歷史性一步。」

新州監管部門三天前剛為七家藥店開綠燈，准許他們將已經銷售的醫用大麻擴大到休閒用。新州選民一年半前在公投中，以壓倒多數通過21歲以上的人可合法休閒使用大麻的提案。

如今新州加入17個州和華盛頓特區的行列，實現了休閒用大麻合法化，醫用大麻在包括新州在內的37個州為合法。

在與新州毗鄰的州中，紐約州今年底將開放休閒用大麻。賓州只規定醫用大麻合法，但不允許休閒用，不過費城和匹茲堡等部分賓州城市通過了大麻非罪化的法令，吸食大麻不再是執法重點。德拉瓦州提出了休閒用大麻合法化的法案，但上月在州議會受挫。

新州七家獲准銷售休閒用大麻的藥店中，三家位於北部，三家在南部，一家在中部。北部的三家也稱「替代治療中心」，他們承諾休閒用大麻開售後，保證不會影響病患的治療，措施包括闢出病患停車位，和為病患留出專門診治時間。

新州的醫用大麻病患約13萬人，休閒用大麻顧客估計80萬人，慕名來買大麻的遊客估計不到80萬人。

在多個州設有大麻藥店的「綠拇指公司」(Green Thumb Industries)表示，他們準備在新州的Paterson和Bloomfield兩地開設休閒用大麻商店。

已銷售醫用大麻的替代治療中心儘管在販售休閒用大麻上占有優勢，但監管部門要求他們必須符合社會公平標準，包括為新的大麻企業提供技術知識培訓，並對所有人一視同仁，尤其是來自貧窮社區和有大麻案底的人。新州大麻監管委員會主席表示：「我們承諾社會平等，要讓大麻市場成為社會平等與安全的支柱，以使大麻產業展現出新州的多樣性。」

大麻業能為新州帶來多少稅賦尚不清楚，在墨菲州長2023年的預算中估計為1900萬元，而他2019年曾估計為6000萬元。

大麻合法化 新州 賓州

上一則

芝華人廚師遭劫 熱心者捐5000破案獎金

下一則

「陳氏蟹屋」陳國強離世 傳奇一生畫句點

延伸閱讀

河濱縣6非法農場 警查獲1.75噸大麻

河濱縣6非法農場 警查獲1.75噸大麻
南加內陸警方突襲6個非法大麻農場 查獲1.75噸大麻

南加內陸警方突襲6個非法大麻農場 查獲1.75噸大麻
新州委員會歷史性表決 允7店售休閒用大麻

新州委員會歷史性表決 允7店售休閒用大麻

民調：56%新州人認墨菲不適合當總統 但55%認可州長工作

民調：56%新州人認墨菲不適合當總統 但55%認可州長工作

州長墨菲：新州最後2大燃煤電廠 數月內除役

州長墨菲：新州最後2大燃煤電廠 數月內除役
新澤西州長墨菲擬用1500萬疫情紓困款 申辦2026世界杯足球賽

新澤西州長墨菲擬用1500萬疫情紓困款 申辦2026世界杯足球賽

熱門新聞

61歲的雷振述在華埠遭到劫車，還被搶匪嚴重毆打頭部，至今仍昏迷。(gofundme)

「搶完毆打還丟包路邊等死」 芝61歲受害華男家人發聲

2022-04-15 11:14
陳氏蟹屋創辦人陳國強上周五過世。(陳氏蟹屋臉書)

餐飲傳奇陳國強 「陳氏蟹屋」東主99歲辭世

2022-04-18 10:33
受害人事發時所開的Lexus休旅車，至今仍未尋獲。(警方提供)

獨家╱芝華埠驚悚劫案 失蹤華男醫院尋獲 遭暴力劫車重創頭部

2022-04-12 10:00
圖為大量旅客在亞特蘭大機場搭飛機。（路透）

全球最繁忙機場 亞特蘭大國際機場重登王座

2022-04-13 02:15
休士頓市區房價租金雙漲。（Getty Images）

德州房價愈來愈不親民 休士頓均價首破40萬元大關

2022-04-15 20:57
奧斯汀12歲男孩迪普海爾跳級讀大學。(KXAN電視台)

奧斯汀12歲男童 跳過高中直接讀大學

2022-04-13 15:03

超人氣

更多 >
佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎
劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉
強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施
仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保

仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保
洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍