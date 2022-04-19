新州休閒用大麻21日開賣 州長：大麻產業歷史性一步

新澤西州4月21日開始向21歲以上的人銷售休閒用大麻，州長墨菲在推特上發文宣布：「這是我們在創建新的大麻產業上邁出歷史性的一步。」(美聯社)

新澤西州4月21日開始向21歲以上的人銷售休閒用大麻，州長墨菲在推特上發文宣布：「這是我們在創建新的大麻產業上邁出歷史性一步。」

新州 監管部門三天前剛為七家藥店開綠燈，准許他們將已經銷售的醫用大麻擴大到休閒用。新州選民一年半前在公投中，以壓倒多數通過21歲以上的人可合法休閒使用大麻的提案。

如今新州加入17個州和華盛頓特區的行列，實現了休閒用大麻合法化 ，醫用大麻在包括新州在內的37個州為合法。

在與新州毗鄰的州中，紐約州今年底將開放休閒用大麻。賓州 只規定醫用大麻合法，但不允許休閒用，不過費城和匹茲堡等部分賓州城市通過了大麻非罪化的法令，吸食大麻不再是執法重點。德拉瓦州提出了休閒用大麻合法化的法案，但上月在州議會受挫。

新州七家獲准銷售休閒用大麻的藥店中，三家位於北部，三家在南部，一家在中部。北部的三家也稱「替代治療中心」，他們承諾休閒用大麻開售後，保證不會影響病患的治療，措施包括闢出病患停車位，和為病患留出專門診治時間。

新州的醫用大麻病患約13萬人，休閒用大麻顧客估計80萬人，慕名來買大麻的遊客估計不到80萬人。

在多個州設有大麻藥店的「綠拇指公司」(Green Thumb Industries)表示，他們準備在新州的Paterson和Bloomfield兩地開設休閒用大麻商店。

已銷售醫用大麻的替代治療中心儘管在販售休閒用大麻上占有優勢，但監管部門要求他們必須符合社會公平標準，包括為新的大麻企業提供技術知識培訓，並對所有人一視同仁，尤其是來自貧窮社區和有大麻案底的人。新州大麻監管委員會主席表示：「我們承諾社會平等，要讓大麻市場成為社會平等與安全的支柱，以使大麻產業展現出新州的多樣性。」

大麻業能為新州帶來多少稅賦尚不清楚，在墨菲州長2023年的預算中估計為1900萬元，而他2019年曾估計為6000萬元。