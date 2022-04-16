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女友檢舉的… 賭客未滿21歲 費城賭場被罰1.25萬

編譯林梅婕／綜合報導
費城的里維斯賭場2020年允許一名未滿21歲的男子入場賭博，被罰1萬2500元，檢方雖然沒有公布男子姓名，但據稱是被自己女友檢舉。(取材自臉書)
費城的里維斯賭場2020年允許一名未滿21歲的男子入場賭博，被罰1萬2500元，檢方雖然沒有公布男子姓名，但據稱是被自己女友檢舉。(取材自臉書)

費城的里維斯賭場(Rivers Casino)於2020年遭人檢舉，允許一名未滿21歲的男子入場賭博；該賭場一共被罰1萬2500元，檢方雖然沒有公布男子姓名，但據稱是被自己女友檢舉。

儘管該名男子所持的駕照顯示自己是31歲，但上面的照片顯然與本人沒有過多的相似之處；根據2020年9月19日一段監視器畫面，這名實際年齡20歲的男子竟然在保全查驗別人證件的同時溜進賭場，兩分鐘後男子已經與其他賭客進到房間，一邊享受最高級的服務，一邊與其他賭客玩著「僅限高賭注」的遊戲。

畫面指出，男子先是和21點的莊家購買1650元的籌碼，雖然他全程滴酒未沾，但接著一個小時內他換過一個又一個的賭桌，都沒人查驗他的身分；直到女友向賭場舉發，事情才東窗事發。

經過賓州賭博管制委員會(Pennsylvania Gaming Control Board)的批准，這名未成年男子的身分並未公布，也沒有說明他輸贏的金額，但顯然男子與賭場最後都成了輸家。

里維斯賭場同意支付1萬元罰金和2500元的行政費用，並將男子列為永久不得進入的黑名單；但其實早在2016年，里維斯賭場還是前身甜屋(SugarHouse)的時候，就因允許未成年賭博遭罰，加上本案一共被罰四次。

不過賓州賭博管制委員會最好奇的是，為何該名男子會遭到女友舉發，其委員會會長丹妮絲·史密勒(Denise J. Smyler)就質疑：「如果他的女友沒有檢舉，他是不是永遠不會被發現？」

里維斯賭場的律師之一唐納利(John M. Donnelly)也表示，賭場員工經過訓練，可要求任何賭客出示證件，他說：「我們不應該讓任何看起來不滿40歲的人進入賭場，所以我很懷疑，這個20歲男孩難道看起來像40歲嗎？」

如今男子女友檢舉的理由仍是個謎，但里維斯賭場已和委員會達成協議，將「強化執行現有的政策和員工訓練，避免再有一樣的事發生」。

賓州 駕照 費城

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