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250員工集結 爭取賭場盡速納入禁菸規範

編譯柯立偉／綜合報導
至少250名賭場員工日前在新州大西洋城公園集結，呼籲州議會盡速將賭場納入禁菸法規範，不要讓他們繼續在有害的環境下勞動。(美聯社)
至少250名賭場員工日前在新州大西洋城公園集結，呼籲州議會盡速將賭場納入禁菸法規範，不要讓他們繼續在有害的環境下勞動。(美聯社)

2006年，新澤西州通過室內禁菸法案，除賭場外所有室內空間一律禁止吸菸；因此，作為新澤西州最大賭城的大西洋城(Atlantic)，大多數賭場員工已在煙霧繚繞的二手菸環境中工作了16年；至少250名賭場員工12日在該市公園集結，呼籲州議會盡速將賭場納入禁菸法規範，不要讓他們繼續在有害的環境下勞動。

波哥大賭場(Borgata)發牌員妮蔻．維托拉(Nicole Vitola)表示，看到自己的同事在缺乏適當保護的環境下工作導致付出健康的代價讓她非常沮喪；她說：「看著每天朝夕相處的同事一個個在這16年間相繼罹癌、化療、離世，讓人非常沮喪；老闆一直說『現在還不是時候』，那我倒想請問『究竟什麼時候才是時候』？」

然而，賭場老闆大多認為，一旦賭場也實施禁菸令，必定會使營收下降，對於早已因為新冠疫情而備受打擊的賭場業而言無疑是雪上加霜。

新州賭場協會(Casino Association of New Jersey)主席盧波(Joe Lupo)就說：「大西洋城各賭場的各項營運指標都尚未完全恢復至疫情前水準，不只光顧大西洋城賭場的遊客數量創下20年來新低，營收數字相比2006年更腰斬一半；一旦實施禁菸令，必定會對州政府稅收及賭場業造成『毀滅性打擊』。」

對此，賭場勞工代表回擊，盧波的說詞只關注禁菸令實施後「短期內」的營收下跌，沒有考慮到禁菸令實施數年後，顧客會因習慣賭場不得吸菸的規定而回流。

雖然產業界大力反對，但此議題獲得州議會跨黨派支持；共和黨籍議員克萊爾．斯威福特(Claire Swift)說：「全世界的人都有辦法兼顧『在內用餐、在外吸菸』，大西洋城的九間賭場總有一天也會想得到」；民主黨籍州長(Phil Murphy)更明確表態，只要州議會通過賭場禁菸令，自己就一定會簽署。

新澤西州 營收 疫情

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