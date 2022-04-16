Kmart 新州分店4月16日停業 全美只剩3家

大型連鎖購物超市Kmart風光不再，其中位於新澤西州阿弗內爾市的分店又將於4月16日停業，使全美Kmart分店數量只剩三家。(美聯社)

曾經在全美擁有逾2000家分店的大型連鎖購物超市Kmart風光不再，其中位於新澤西州 阿弗內爾市(Avenel)的一家Kmart分店又將於16日停業，使全美只剩三家Kmart分店，許多員工對此決定感到依依不捨；分析指出這與沃爾瑪 (Walmart)崛起、消費習慣改變等因素有關。

自1962年創立以來，Kmart迅速在全美各地展店，1994年時分店數量達到高峰，全美共計2486家門店，不只請到銷售女王瑪莎．史都華(Martha Stewart)與賈桂琳．史密斯(Jaclyn Smith)代言、贊助全國運動汽車競賽協會(NASCAR)比賽，還在電影「雨人」(Rain Man)及「陰間大法師」(Beetlejuice)中被多次提及，使Kmart就像麥當勞一樣成為美國文化中的重要標誌。

專門研究美國零售業發展史的巴爾的摩作家利斯基(Michael Lisicky)表示：「Kmart是美國的一部份，每個人都曾去Kmart購物過，那裡有玩具、文具、體育用品等等你生活中需要的各種物品，適合每個人來此購物或殺時間，是美國文化中一片無法抹滅的風景。」

然而，自2002年開始，受沃爾瑪等競爭對手崛起與消費者網路購物影響，Kmart的營業額開始下降，為此Kmart向法院聲請破產保護，並在全國範圍內大規模關店；如今全美只剩四家店的Kmart再度關閉一家分店，使全美Kmart只剩新州西木區(Westwood)、紐約長島 漢普頓橋(Bridgehampton)、佛州邁阿密等三家分店。

阿弗內爾店的收銀員米雪兒．亞弗斯基(Michelle Yavorsky)對於即將離開Kmart感到依依不捨，她說：「其他分店都關門了，所以或多或少都有猜到自己可能有一天也要離開Kmart，只是真的到了臨別之際還是有點感傷，我想我會永遠懷念這裡。」