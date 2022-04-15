水瓶蓋卡喉急求救 老師哈姆立克法救回小學生

新澤西州一小學有一名學生日前開水瓶時不慎被瓶蓋噎到，好在及時向教師詹妮絲．詹金斯(背對鏡頭者)求助，後者立刻實施「哈姆立克急救法」，成功阻止悲劇。(abc7ny電視台截圖)

新澤西州 艾薩克斯郡(Essex)東橘市(East Orange)東橘社區特許小學(East Orange Community Charter School)6日上午發生一起學生開水瓶時不慎被瓶蓋噎到的意外；好在學生及時向師長求助，接獲學生求助的教師詹妮絲．詹金斯(JaNeice Jenkins)也臨危不亂地立刻實施「哈姆立克急救法」(Heimlich maneuver)，成功阻止悲劇。

詹金斯表示，6日上午11時15分左右，她的班級的學生結束體育課陸續回到教室，其中一個小男孩打算喝水，便用嘴巴嘗試咬開瓶蓋，結果瓶蓋不慎卡住喉嚨；小男孩發現他無法自行把瓶蓋取出後，慌慌張張地跑到詹金斯面前，用手指著喉嚨發出求救信號。

詹金斯說：「他跑向我，但因為無法說話，只能用手指著自己的喉嚨，我當時看到他需要幫助、無法呼吸、臉色蒼白、滿臉絕望，我沒有多想，就趕快抱起他實施哈姆立克急救法，幫他清理呼吸道；還好最後有成功把瓶蓋從他的喉嚨裡逼出來。」

詹金斯表示，孩子把瓶蓋吐出來後，就立刻把他送到校護室，「這是我第一次真正使用哈姆立克救人一命，我也很高興這個方法真的有用。」

據悉，詹金斯過去擔任幼兒園教師時曾受過關於心肺復甦術(CPR)及哈姆立克法的急救照護訓練，同時因為詹金斯也在另一所高中的啦啦隊任教，幾天前才剛複習過急救措施的基本步驟，才使她如此迅速地反應。

學校校長崔西．瓦金斯(Tracey Watkins)也對詹金斯適當且迅速的反應非常感激，校長說：「這種狀況極可能造成無法挽回的悲劇，我非常感謝詹金斯的臨危不亂，不但沒有恐慌還能立刻想起急救知識，利用這些技能挽救學生寶貴的性命。」