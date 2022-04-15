開140張支票自肥 公司審計長侵吞逾230萬公款

61歲的企業審計長伯齊爾涉嫌開140張公司支票給自己，侵吞公款超過230萬元並做假帳隻手遮天。(Getty Images)

新澤西州 聯邦地區檢察官 塞林格(Philip R. Sellinger)11日宣布，61歲的企業審計長伯齊爾(Gerard Beauzile)涉嫌開140張公司支票 給自己，侵吞公款超過230萬元並做假帳隻手遮天。

新澤西州檢察長辦公室聲明表示，來自南普萊恩菲爾德(South Plainfield)的伯齊爾11日被控十項電信詐欺，他同日透過視訊聆審，並以20萬元交保。

法院文件顯示，伯齊爾2001年到2021年2月期間，擔任受害公司的審計長；這間總部位於紐約的公司「提供全球能源產業的新聞、數據、分析和研究」等服務，但法院文件並未公布公司名稱。

檢察官表示，伯齊爾在2014年到2020年12月間，幾乎每個月都會開立公司支票，自行存入他在紐約分行的帳戶並提領，共計140張、總額逾230萬元。

起訴書寫道，為了掩飾犯行，伯齊爾將假支票輸入公司記帳系統，作為付給下游廠商的費用，再竄改發票當作付給外部公司的貨款，但這些錢其實進到他自己的戶頭。

伯齊爾偽造公司的帳務內容，包括各期餘額、支票進帳和跨行轉帳等，他共侵占237萬2738元，並把這些贓款花在餐廳、零售店、百貨公司、酒水鋪等，並用來支付他個人的公共事業費用帳單、交通開銷、居家裝修費用並添購家具。

每一項電信詐欺罪，最高可處20年徒刑，併科罰鍰最高25萬元。

伯齊爾沒有請律師，將由當局指派公設辯護人。