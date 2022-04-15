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攻擊猶太人被捕 27歲新州男意圖大開殺戒 還喊屍橫遍野

編譯柯立偉／綜合報導
新州警方在海洋郡抓獲現年27歲、基於反猶太情緒意圖對猶太人「大開殺戒」的男子馬許。(湖木鎮警局照片)
新州警方在海洋郡抓獲現年27歲、基於反猶太情緒意圖對猶太人「大開殺戒」的男子馬許。(湖木鎮警局照片)

新澤西先鋒報(NJ Advance)報導，新州警方在海洋郡(Ocean)抓獲一名現年27歲、基於反猶太情緒意圖對猶太人「大開殺戒」的男子馬許(Dion Marsh)；警方表示，馬許不只於8日刺傷一名猶太裔男子的胸膛、劫車，還在湖木鎮(Lakewood)及傑克遜鎮(Jackson)等多地駕車衝撞行人，並正在謀畫多起以猶太人為目標的謀殺行為。

檢察官指出，8日當天海洋郡突發多起犯罪事件；下午1時，民眾報案稱馬丁路德大道(Martin Luther King Drive)與松木街(Pine Street)路口有男子劫車，嫌犯劫車成功並駕車逃離現場；隨後下午6時許，一名男子在湖木鎮中央大道(Central Avenues)被該輛劫持汽車撞倒在地。

同日7時許又在新埃及路(New Egypt Road)有一名猶太男子無故遭受攻擊，胸膛大出血；緊接著8時20分在傑克遜鎮又發生一起車禍，經查肇事車輛與下午6時中央大道的車禍相同。

正當警方準備調查這些連續案件的嫌疑人時，接到匿名舉報電話，舉報人表示他從新聞播放的監視器畫面認出行為人是馬許，警方隨即趕往馬許住家準備逮捕；8日下午10時45分，在馬許家中發現他躺在床上，還將一把疑似作案用的刀械放在自己胸前，警方成功將馬許逮捕歸案。

據馬許家人表示，馬許最近剛與女朋友分手，情緒很不穩定，之前就曾經向家人放話，說「要對猶太人大開殺戒，會讓猶太人屍橫遍野」。

偵訊過程中，馬許對所作所為坦承不諱，承認劫車、撞傷行人及刺傷一名猶太人的行為；當警方詢問為何針對猶太人攻擊時，馬許竟然說：「我必須這麼做，哈希德派(Hasidic)猶太人都是『真正的惡魔』。」

對此，共和黨籍聯邦眾議員史密斯(Chris Smith)呼籲聯邦調查局(FBI)介入，確認馬許是否涉犯包含仇恨犯罪在內的任何聯邦罪刑；反誹謗聯盟(Anti-Defamation League)新澤西暨紐約地區主任李奇曼(Scott Richman)也說：「對於嫌疑人的所作所為我深感震驚，我們需要公權力採取更積極的措施保護猶太社區的安全」；

猶太 車禍 新澤西

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