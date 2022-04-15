走私400槍枝進費城 14人被起訴 部分槍枝流竄市面

聯邦執法當局宣布向14名槍枝走私販提出指控，他們分成兩組走私團伙，涉嫌將400支非法槍枝從喬治亞州和南卡羅來納州引進費城。(美聯社)

聯邦執法當局日前宣布向14名槍枝走私販提出指控，他們分成兩組走私團伙，涉嫌將400支非法槍枝從喬治亞州 和南卡羅來納州 引進費城 。

聯邦菸酒武器及爆裂物管理局(ATF)費城分處主管瓦瑞斯科(Matt Varisco)指出，部分槍枝恐怕仍在費城街頭流竄，但其中一些被發現與數起槍擊案有關，他說：「槍枝走私雖然沒有對任何人造成傷害，但仍屬非法行為，而且幫助罪犯和不該擁有武器的人更容易取得槍枝。」

瓦瑞斯科分析，這些槍大多會再經過一手，以便沒有持槍權的人可以假藉他人之手合法購槍，又被稱為「借殼交易」(straw purchase)。

聯邦檢察官珍妮佛‧威廉斯(Jennifer Arbittier Williams)表示，這些非法槍枝大多會先從喬治亞州或佛羅里達州，進入東北部地區，路線包括95號州際公路。

當局指出，喬治亞州的走私團伙是由年僅25歲的諾曼(Fredrick Norman)領導，成員共11人，在過去六個月內大約走私300多支槍到費城，共換取約11萬6000元的報酬。

南卡羅來納州的走私團伙則是與兩名費城居民配合，由26歲的主嫌威爾(Muhammed Ware)負責引入超過100支非法槍械。

承辦人員聲稱槍枝大多先是從合法市場取得，再轉進黑市；目前共五名費城當地人和一名賓州希彭斯堡(Shippensburg)女子，因涉嫌參與喬州走私團伙，遭陪審團伙起訴；另外兩名費城居民也因參與南卡州走私團伙同樣被陪審團伙起訴。

目前費城還有三名被告，分別是23歲的柏格(Kenneth Burgo)、25歲的米靈頓(Roger Millington)和20歲的沃恩(Jabreel Vaughn)仍逍遙法外。

所有被告都被指控犯下未取得合法執照進行槍械交易合謀，以及欺騙具有合法執照的槍枝經銷商；若法院確立起訴，每人將面臨五至十年的有期徒刑。