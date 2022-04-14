紀念首批華工移民 新州上百華人祭奠

國學學者曹國忠(前左三)撰寫並宣讀祭文，紀念美東首批華工移民。(記者劉偉／攝影)

正值美國各界要求學校加強亞裔 歷史教育之際，新澤西華人 聯合總會於9日組織新州華人，在清明時節來到新澤西貝勒維爾市(Belleville)荷蘭歸正教會墓地華工墓碑前，舉行一年一度的紀念美東首批華工移民祭拜儀式，新澤西各華人社團和華人代表近百人參加了祭奠活動。

活動主持人胡世遠在牧師禱告和美國國歌演唱後，引領參加者在新澤西華人聯合總會2019年新立的「無忘異鄉人，感懷華工魂」的墓碑前，向華工先輩默哀。國學學者曹國忠撰寫並宣讀了祭文，參與民眾則以每人一朵鮮花致祭，緬懷先輩。

新澤西華人聯合總會主席林潔輝與新澤西福建同鄉會、新澤西中文教師學會、海外香港協會、新澤西山東同鄉會、國學易經班等團體的代表參加；當地民意代表，包括貝爾維爾市議員-史蒂文·羅維爾(Steven Rovell)、文森特科扎雷利Vincent Cozzarelli)、前市教育局官員托馬斯·格裡蒙德(Thomas Grolimond) 、特雷西·威廉姆斯(Tracy Williams)、前市警察局副局長查爾斯( Charles Hood)、荷蘭歸正教會牧師代表莉蓮·奧爾蒂斯(Lillian Ortiz)等參加。

林潔輝主席感謝該市政府、教會為華人先輩所提供的幫助以及對華工墓地的守護及民眾的支持。數位市議員與貝勒維爾歷史學會(Belleville Historical Society)主席佩羅內(Michael Perrone)也發言，肯定當年華工以及今日華人對美國社會發展的積極作用。

專程帶領新澤西州 中文教師學會十多位老師參與活動的會長張世紅表示，從今年起，新澤西州將亞裔美國人的歷史和文化納入了中小學課程，這裡展示的華工歷史就存在於每一個人身邊，就是與亞裔息息相關的歷史，這是比課本更生動更現實的歷史，這將是老師課堂裡的活教材。

林潔輝鼓勵華人繼續為美國社會發展、抗擊疫情、美中友好再立新功。

150年前，參與美鐵建設的部分華工遷來新澤西州，在貝勒維爾市(Belleville)荷蘭歸正教會受到庇護，68名華工的遺骨葬在該教會墓地。三年前，新澤西華人聯合總會在此修建了墓碑。