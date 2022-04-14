紀念首批華工移民 新州上百華人祭奠
正值美國各界要求學校加強亞裔歷史教育之際，新澤西華人聯合總會於9日組織新州華人，在清明時節來到新澤西貝勒維爾市(Belleville)荷蘭歸正教會墓地華工墓碑前，舉行一年一度的紀念美東首批華工移民祭拜儀式，新澤西各華人社團和華人代表近百人參加了祭奠活動。
活動主持人胡世遠在牧師禱告和美國國歌演唱後，引領參加者在新澤西華人聯合總會2019年新立的「無忘異鄉人，感懷華工魂」的墓碑前，向華工先輩默哀。國學學者曹國忠撰寫並宣讀了祭文，參與民眾則以每人一朵鮮花致祭，緬懷先輩。
新澤西華人聯合總會主席林潔輝與新澤西福建同鄉會、新澤西中文教師學會、海外香港協會、新澤西山東同鄉會、國學易經班等團體的代表參加；當地民意代表，包括貝爾維爾市議員-史蒂文·羅維爾(Steven Rovell)、文森特科扎雷利Vincent Cozzarelli)、前市教育局官員托馬斯·格裡蒙德(Thomas Grolimond) 、特雷西·威廉姆斯(Tracy Williams)、前市警察局副局長查爾斯( Charles Hood)、荷蘭歸正教會牧師代表莉蓮·奧爾蒂斯(Lillian Ortiz)等參加。
林潔輝主席感謝該市政府、教會為華人先輩所提供的幫助以及對華工墓地的守護及民眾的支持。數位市議員與貝勒維爾歷史學會(Belleville Historical Society)主席佩羅內(Michael Perrone)也發言，肯定當年華工以及今日華人對美國社會發展的積極作用。
專程帶領新澤西州中文教師學會十多位老師參與活動的會長張世紅表示，從今年起，新澤西州將亞裔美國人的歷史和文化納入了中小學課程，這裡展示的華工歷史就存在於每一個人身邊，就是與亞裔息息相關的歷史，這是比課本更生動更現實的歷史，這將是老師課堂裡的活教材。
林潔輝鼓勵華人繼續為美國社會發展、抗擊疫情、美中友好再立新功。
150年前，參與美鐵建設的部分華工遷來新澤西州，在貝勒維爾市(Belleville)荷蘭歸正教會受到庇護，68名華工的遺骨葬在該教會墓地。三年前，新澤西華人聯合總會在此修建了墓碑。
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