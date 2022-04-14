涉「幽靈手術」 羅格斯大學醫學院主任降職

羅格斯大學宣布，該大學兩間醫學院及其附設醫院的神經外科學部主任南達醫生因捲入「幽靈手術」疑雲，故決定解除其領導職務。(取材自YouTube)

羅格斯大學日前宣布，該大學兩間醫學 院 及其附設醫院的神經外科主任南達(Anil Nanda)因捲入「幽靈手術 」(Ghost surgery)疑雲，故決定解除其行政領導職務；所謂幽靈手術，指的是向病患承諾由某醫師執刀，但實際手術開始後，卻由他人接手。

新澤西州 媒體NJ.com報導，此決定由羅格斯大學新澤西醫學院(New Jersey Medical School)院長、也是羅伯特伍德約翰遜醫學院(Robert Wood Johnson Medical School)代理院長強生(Robert Johnson)作出；強生在信中表示，他已對南達能否勝任管理職務「失去信心」。

南達在醫學院及其附設醫院的神經外科學部主任頭銜遭解除後，其教授頭銜依然保留，惟其自去年11月以來，就因為各種爭議被強迫帶薪休假迄今；南達原本的薪資高達220萬元，是羅格斯大學最高薪的員工之一，解除管理職務後，薪資將大幅削減，儘管仍上看逾45萬元。

南達2018年來到羅格斯大學時，曾備受各界期待，當時校方稱其為「變革型的領導者」，能夠讓大學神經外科學的領先地位更上層樓；但是南達入職後爭議頻傳，包括恣意解職或將高階教職員逼走，報復投訴員工，惡化工作環境等，終於在去年底，幽靈手術疑雲爆發，質疑其並未完整參與理應由他執刀的手術。

然而事實上，南達的幽靈手術疑雲早在來到羅格斯大學供職前就已出現，當時路易斯安那州立大學的醫學院督察長發現，當時擔任健康科學中心神經外科學部的南達曾三次不恰當地向聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)申報手術內容，主要在於南達並未出現在手術室，但是申報內容卻彷彿病人從頭到尾都由南達照料。

目前南達的幽靈手術疑雲仍在調查中；南達則堅持否認有此情事。