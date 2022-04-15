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費城長樂公會第九屆職員就職典禮 暨 慶祝春節聯歡

本報費城訊
舞獅採青儀式。左8-10為議長林世鋒，主席丁彬彬，卸任主席林錦水
舞獅採青儀式。左8-10為議長林世鋒，主席丁彬彬，卸任主席林錦水

  費城長樂公會4月10日晚，在東方明珠大酒樓，舉辦2022新春晚宴暨新屆職員就職典禮，費城政要、各屆僑領等400餘人共聚聯歡，為長樂僑胞送上新春祝福。

  宴會由鄭福、高展楓主持，以中華傳統舞獅採青節目拉開帷幕，卸任主席林錦水首先致辭感謝在過往四年的任職中，歷任主席及會員們的支持，會務發展順利，功勞是屬於大家的。

  隨後新任主席丁彬彬表示，長樂精神凝聚在長樂公會中，公會成立18年來，經過多屆元老、名譽主席的帶領，不斷發展壯大。冀望未來繼續團結一致，共同為僑胞謀福祉，積極融入主流社會，共創和諧繁榮的未來。

   中國駐紐約總領事館、福州市長樂區人民政府僑務辦公室、歸國華僑聯合會發來賀電，肯定了長樂公會支持祖籍國發展建設，為促進中美友好做出的貢獻。新冠疫情期間，積極服務社區，團結抗疫，充分展現了中華民族風雨同舟、守望相助的傳統美德。

   賓州州長亞太裔事務委員會執行主任孫一、費城市議員歐大衛（David Oh）、市議員金海倫（Helen Gym）助理阮綺華、費城6分警局局長克雷格（John Craig ）、費城僑學界華人社團聯席會議秘書長張天晨、協勝公會元老陳姿、主席馬駿，中華公所董事長林興、賓州華人僑團聯盟執行主席沈丕權、費城華埠發展會執行主任陳國賢、大費城福建同鄉會會長盧文斌等分別致辭表達對長樂公會的讚賞及敬意，費城華埠150年的歷史中，華裔移民勤勤懇懇，已經成為了美國移民的表率。賓州中國和平統一促進會會長王建明則肯定了長樂公會在推動民俗龍舟運動發展上的貢獻，長樂公會會員機構年輕化，值得其他僑社學習。

   議長林世鋒致答謝辭，表示定會秉承創會宗旨，發揚“愛拼才會贏”的精神，凝聚僑力，聯誼鄉情，報效桑梓，為海外鄉親和諧發展貢獻新助力。

  第一常務副主席李世興宣讀了會員捐贈名單，總籌款額超過10萬美元。值得一提的是，全場與會人士歡樂之餘不忘公益，向費城6分警局患病警員捐贈善款1萬2千多美元，眾人紛紛慷慨解囊的場面尤為令人感動。

  宴會中，開心舞蹈團獻上多個舞蹈節目；抽獎環節中，長樂公會派獎豪爽，獎品全部為現金獎，數人中得超百元大鈔，喜笑顏開，共度美好夜晚。【圖文報導：彭林】

長樂公會會員合影
長樂公會會員合影

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