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新澤西華人聯合總會 清明祭奠美東首批華工

本報新澤西訊
林潔輝主席（紀念碑左側）帶領新澤西華人祭拜華工祖先。
林潔輝主席（紀念碑左側）帶領新澤西華人祭拜華工祖先。

  正值美國各界強烈要求在美國學校加強亞裔歷史教育之際，新澤西華人聯合總會於4月9日組織新州華人，在清明時節來到新澤西貝勒維爾市(Belleville)荷蘭歸正教會墓地華工墓碑前，舉行一年一度的紀念美東首批華工移民祭拜儀式。

  新澤西華人聯合總會主席林潔輝帶領嚴欣鎧、郭瑞堯、胡世遠、洪利武、李世群五位共同主席與新澤西福建同鄉會、新澤西中文教師學會、海外香港協會、新澤西山東同鄉會、國學易經班等新澤西各華人社團和華人代表近百人參加了祭奠活動。

  當地政府官員，包括貝爾維爾市議員-史蒂文·羅維爾（Steven Rovell）、文森特科紮雷利Vincent Cozzarelli）、前市教育局官員湯瑪斯·格裡蒙德（Thomas Grolimond） 、特雷西·威廉姆斯（Tracy Williams）、前市警察局副局長查理斯（ Charles Hood）、荷蘭歸正教會牧師代表莉蓮·奧爾蒂斯（Lillian Ortiz）等也到場參加。

  專程帶領新澤西州中文教師學會十多位老師參與活動的會長張世紅表示，從今年起，新澤西州將亞裔美國人的歷史和文化納入了中小學課程，這裡展示的華工歷史就存在於我們身邊，就是與我們亞裔息息相關的歷史，這是比課本更生動更現實的活教材。 

  150年前，為美鐵建設的部分華工遷來新澤西州，在貝勒維爾市(Belleville)荷蘭歸正教會受到庇護，68名華工的遺骨葬在該教會墓地。三年前，林潔輝主席帶領新澤西華人聯合總會在此修建了墓碑。【圖文報導：劉偉】

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