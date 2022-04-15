新澤西華人聯合總會 清明祭奠美東首批華工

林潔輝主席（紀念碑左側）帶領新澤西華人祭拜華工祖先。

正值美國各界強烈要求在美國學校加強亞裔 歷史教育之際，新澤西華人 聯合總會於4月9日組織新州華人，在清明時節來到新澤西貝勒維爾市(Belleville)荷蘭歸正教會墓地華工墓碑前，舉行一年一度的紀念美東首批華工移民祭拜儀式。

新澤西華人聯合總會主席林潔輝帶領嚴欣鎧、郭瑞堯、胡世遠、洪利武、李世群五位共同主席與新澤西福建同鄉會、新澤西中文教師學會、海外香港協會、新澤西山東同鄉會、國學易經班等新澤西各華人社團和華人代表近百人參加了祭奠活動。

當地政府官員，包括貝爾維爾市議員-史蒂文·羅維爾（Steven Rovell）、文森特科紮雷利Vincent Cozzarelli）、前市教育局官員湯瑪斯·格裡蒙德（Thomas Grolimond） 、特雷西·威廉姆斯（Tracy Williams）、前市警察局副局長查理斯（ Charles Hood）、荷蘭歸正教會牧師代表莉蓮·奧爾蒂斯（Lillian Ortiz）等也到場參加。

專程帶領新澤西州 中文教師學會十多位老師參與活動的會長張世紅表示，從今年起，新澤西州將亞裔美國人的歷史和文化納入了中小學課程，這裡展示的華工歷史就存在於我們身邊，就是與我們亞裔息息相關的歷史，這是比課本更生動更現實的活教材。

150年前，為美鐵建設的部分華工遷來新澤西州，在貝勒維爾市(Belleville)荷蘭歸正教會受到庇護，68名華工的遺骨葬在該教會墓地。三年前，林潔輝主席帶領新澤西華人聯合總會在此修建了墓碑。【圖文報導：劉偉】