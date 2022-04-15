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大紐約地區福建學生學者聯誼會雲端讀書分享 韓愛果教授 陽明心學講座 受歡迎

本報新澤西訊
新澤西羅文大學韓愛果教授主講陽明心學講座講座，受到聽眾歡迎。
新澤西羅文大學韓愛果教授主講陽明心學講座講座，受到聽眾歡迎。

  大紐約地區學生學者聯誼會主辦的第二階段讀書分享會第九講 《以道家太極學析解陽明心學》日前在雲端上進行。

  講座由太極學學者、美國新澤西羅文大學（Rowan University）韓愛果教授擔任主講，北卡羅萊納州高點大學（High Point University）中文系主任王大亮教授主持。韓教授從太極學的視角，向聽眾們介紹王陽明心學的“心即理”、“知行合一”、“致良知”等核心要素。來自美國各州、加拿大、中國等多國的眾多聽眾聆聽了講座。其清晰、圓融的心學闡釋，深入淺出，得到了聽眾們的熱烈回應，提問環節一再延長。

  大紐約地區福建學生學者聯誼會第一期讀書分享會舉辦了八場，每一次都有不同的主題，由主講人分享自己的讀書體會或創作感想，深受聽眾喜愛。第二期也將舉行八講，由新澤西華人聯合總會林潔輝主席擔任總顧問，由聯誼會常務副主席、新澤西聖彼得大學教授江嵐博士總策劃，並得到了加拿大女作家協會、紐約橙郡華人協會、新澤西中文教師學會的積極支援，新澤西Ronghua Group LLC榮華保險公司提供贊助。【圖文報導：劉偉】

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