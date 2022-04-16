華夏情緣 記華夏中文學校25周年慶

薄英戡先生特為華夏25周年獻上詩作「崢嶸」

時光荏苒,華夏中文學校轉瞬迎來了25周年慶，中文學校是海外華人 的精神家園，是華二代學習中文和瞭解中國文化，與父母保持文化情感紐帶的平臺。大多數美國中文學校都是由家長們自發組織成立的，學校建設全憑家長們的熱心、熱情和奉獻精神。憑著這種義工精神，華夏中文學校走過了二十五個春秋，目前總校包含美東四個州二十二所分校，也成為美國最大的中文學校系統。華夏每所分校獨立運作，獨立招生 。華夏總校是如何把這二十幾所分校緊密聯繫在一起的呢？總校義工雖然人數甚少，但每位義工都身兼數職，傾心投入，人人都是頂樑柱、多面手，大家都是為了共同的心願和目標聚到一起。總校努力促進各分校校際交流，舉辦各種教學比賽和社區活動，在華人社區起到不可替代的領導作用。疫情期間，國內中文網課，各地課後班小課堂不斷出現，甚至有傳言國內新東方也在考慮到美國開中文課，外部競爭壓力可想而知。但華夏所有義工和老師們沒有退縮，他們仍傾其所能，克服各種困難堅持辦學。其中的艱辛付出，若非親歷真的很難體會。

中文學校很多華人優秀的領導者和社區領袖。他們各自擁有著獨特的大局觀，執行力，團隊精神和正能量。華人作為在美少數族裔，在職場發展中總會遇到中西文化鴻溝和職場天花板的苦惱。比起同為亞裔的其他族裔，華裔在社區和公司的發展還差了很多。在公司和組織架構不同角色和職位都有不同的定位和期望值，執行部門和監管部門看問題角度也完全不同。溝通能力和領導力是所有職場發展必備的要求。在中文學校的工作經歷可以幫助華人在職業生涯取得進步。

衷心感謝所有家長朋友對華夏中文學校的理解與支持，感謝每一位中文學校的建設者不計名利的付出；本次25周年慶典特別鳴謝可愛的贊助商：愛寫作中心/海投全球/福滿堂財富總裁王博先生/義大利 Gastone Lago/山西汾酒集團和其美國代理商大文行酒業。

感謝慶典攝影：王劍、 袁媛、張長春、 林曉風、林勝天；以及25周年慶組委會成員：

遊牧、 胡克平 、薄英戡、 呂敏偉 、王虹、 趙霞、趙昀 、孫斌 、衛亞利 、朱海曄 、馬寶清、 沈曉星 、曹作軍 、劉又玲、 楊劍虹、 李麗 、許愷、 林芳、 趙曉華、 朱宏偉、 楊森、 王宏、潘仁南 、張涼。華承璀璨，夏溢芬芳，華夏的明天一定會更美好！