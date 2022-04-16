我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對烏戰事不如預期迅速 俄官媒：這已是第三次世界大戰

英媒：莫斯科號沉沒 艦上疑有核彈恐釀「斷箭」事故

華夏情緣 記華夏中文學校25周年慶

新澤西訊
薄英戡先生特為華夏25周年獻上詩作「崢嶸」
薄英戡先生特為華夏25周年獻上詩作「崢嶸」

  時光荏苒,華夏中文學校轉瞬迎來了25周年慶，中文學校是海外華人的精神家園，是華二代學習中文和瞭解中國文化，與父母保持文化情感紐帶的平臺。大多數美國中文學校都是由家長們自發組織成立的，學校建設全憑家長們的熱心、熱情和奉獻精神。憑著這種義工精神，華夏中文學校走過了二十五個春秋，目前總校包含美東四個州二十二所分校，也成為美國最大的中文學校系統。華夏每所分校獨立運作，獨立招生。華夏總校是如何把這二十幾所分校緊密聯繫在一起的呢？總校義工雖然人數甚少，但每位義工都身兼數職，傾心投入，人人都是頂樑柱、多面手，大家都是為了共同的心願和目標聚到一起。總校努力促進各分校校際交流，舉辦各種教學比賽和社區活動，在華人社區起到不可替代的領導作用。疫情期間，國內中文網課，各地課後班小課堂不斷出現，甚至有傳言國內新東方也在考慮到美國開中文課，外部競爭壓力可想而知。但華夏所有義工和老師們沒有退縮，他們仍傾其所能，克服各種困難堅持辦學。其中的艱辛付出，若非親歷真的很難體會。

  中文學校很多華人優秀的領導者和社區領袖。他們各自擁有著獨特的大局觀，執行力，團隊精神和正能量。華人作為在美少數族裔，在職場發展中總會遇到中西文化鴻溝和職場天花板的苦惱。比起同為亞裔的其他族裔，華裔在社區和公司的發展還差了很多。在公司和組織架構不同角色和職位都有不同的定位和期望值，執行部門和監管部門看問題角度也完全不同。溝通能力和領導力是所有職場發展必備的要求。在中文學校的工作經歷可以幫助華人在職業生涯取得進步。

  衷心感謝所有家長朋友對華夏中文學校的理解與支持，感謝每一位中文學校的建設者不計名利的付出；本次25周年慶典特別鳴謝可愛的贊助商：愛寫作中心/海投全球/福滿堂財富總裁王博先生/義大利Gastone Lago/山西汾酒集團和其美國代理商大文行酒業。

感謝慶典攝影：王劍、 袁媛、張長春、 林曉風、林勝天；以及25周年慶組委會成員：

遊牧、 胡克平 、薄英戡、 呂敏偉 、王虹、 趙霞、趙昀 、孫斌 、衛亞利 、朱海曄 、馬寶清、 沈曉星 、曹作軍 、劉又玲、 楊劍虹、 李麗 、許愷、 林芳、 趙曉華、 朱宏偉、 楊森、 王宏、潘仁南 、張涼。華承璀璨，夏溢芬芳，華夏的明天一定會更美好！

華夏全體校長和董事長合照
華夏全體校長和董事長合照

華人 義大利 招生

上一則

芝加哥華人創新里程碑 聯豐集團旗下 GOLDENSTONE 納斯達克掛牌上市

下一則

人壽保險常見問題解答 歡迎有志人士一起參與優秀 AMFAM 團隊

延伸閱讀

北加州中文學校聯合會學術比賽 300多人競技

北加州中文學校聯合會學術比賽 300多人競技
富樂頓中文學校「 台灣華語文中心」揭牌

富樂頓中文學校「 台灣華語文中心」揭牌
紐約中國廣播網(WGBB AM1240)第25屆母親節中文演講比賽接受報名

紐約中國廣播網(WGBB AM1240)第25屆母親節中文演講比賽接受報名
核桃孔孟中文學校設立「台灣華語文學習中心」

核桃孔孟中文學校設立「台灣華語文學習中心」
富樂頓中文學校台灣華語文學習中心揭牌

富樂頓中文學校台灣華語文學習中心揭牌
洛杉磯核桃孔孟中文學校「臺灣華語文學習中心」成立

洛杉磯核桃孔孟中文學校「臺灣華語文學習中心」成立

熱門新聞

低收入者被查稅的機率高於高收入者三倍。(Unsplash網頁)

低收入者被查稅機率高三倍 竟因國稅局只會挑軟柿子?

2022-04-08 18:37
德州部分選民不投票給喬治P.布希(右)，因為他是布希家族成員。(George P. Bush)

家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結

2022-04-08 12:34
61歲的雷振述在華埠遭到劫車，還被搶匪嚴重毆打頭部，至今仍昏迷。(gofundme)

「搶完毆打還丟包路邊等死」 芝61歲受害華男家人發聲

2022-04-15 11:14
受害人事發時所開的Lexus休旅車，至今仍未尋獲。(警方提供)

獨家╱芝華埠驚悚劫案 失蹤華男醫院尋獲 遭暴力劫車重創頭部

2022-04-12 10:00
圖為大量旅客在亞特蘭大機場搭飛機。（路透）

全球最繁忙機場 亞特蘭大國際機場重登王座

2022-04-13 02:15
奧斯汀12歲男孩迪普海爾跳級讀大學。(KXAN電視台)

奧斯汀12歲男童 跳過高中直接讀大學

2022-04-13 15:03

超人氣

更多 >
影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了
獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海
COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元
華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取

華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取