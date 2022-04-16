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葉樂律師淺談移民系列：投資移民區域中心法案延期及新規

紐約訊

  美國國會於2022年3月11日通過了《EB-5改革與誠信法案》(EB-5 Reform and Integrity Act of 2022，以下簡稱“新法案”)， 正式重啟EB-5區域中心法案，有效期延期至2027年9月30日，並將進行一系列改革。在2021年6月30日EB-5區域中心法案失效後，廣大EB-5區域中心投資人終於迎來這期待已久的好消息。

  新的區域中心法案將加強反欺詐和對國家安全的保護，促進法案的完整性並改善對法案的監督，並將採取一系列的誠信措施，以此提高該法案的透明度，保護誠信的投資移民申請人。除此之外，重啟後的EB-5法案還有以下重大變革：

•TEA（目標就業區，包括農村地區和高失業率地區）項目的投資額從50萬美元上升為80萬美元，非TEA項目投資額從100萬美元上升為105萬美元。TEA製定權由各州勞工部移民局指定。“基礎設施項目”是由政府實體和區域中心簽訂的開發公共工程的融資合同項目。投資金額每5年隨通貨膨脹而調整。

•預留3200張簽證，無需排期（2000張鄉村＋1000張城市高失業區＋200張基建項目）。即20%用於農村地區，10%用於城市高失業率地區，2%用於基礎設施項目的投資，剩下的68%則先到先得。

•所有項目都需要創造10%的直接就業機會，間接就業最多可占90%。如果項目建設時間少於2年，間接就業則最多可占75%。

•允許I-829拒簽申請人重新投資新項目，優先日保留。再投資項目不再局限於原區域中心，可選全美任何符合風險要求的項目。

•如果區域中心或區域中心管理人員違規，申請人可以更換區域中心或更換管理人員，申請不受影響。

•新法案下，EB-5項目需要先由項目方向移民局遞交I-924樣本申請，移民局收到後投資人才能遞交I-526申請。

•新法案將保護已向移民局遞交I-526的投資人，以及在2026年9月30日之前遞交I-526申請的新投資人。即使在此日期後區域中心計劃再次暫停，在此日期之前遞交申請的投資人，仍有資格繼續EB-5流程。

  根據法案規定，新法案將於2022年5月16日正式生效。屆時一些目前懸而未決，模棱兩可的問題，如新法案對直接投資移民的金額和其它方面的影響也將揭曉。律所屆時會為大家及時更新法案的具體內容及影響。

  葉樂律師事務所專業提供EB-5投資移民，EB-1A傑出人才移民，各類親屬移民和職業移民，L-1,H-1B及其它各類簽證移民法律服務，經驗豐富，批准率100%，歡迎查詢。地址：1501 Broadway (Times Square) 12th FL, New York, NY 10036，電話：646-450-6603，中國免費直撥電話：167-272-63493， 電郵: [email protected], 網站：www.leyelaw.com。

移民局 投資 就業

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