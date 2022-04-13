賓州聯邦參議員候選人奧茲 遭爆擁上億資產

賓州聯邦參議員候選人、曾是電視節目「奧茲醫師秀」主持人的心臟外科醫生奧茲，最近被媒體爆出坐擁超過上億元資產。(美聯社)

賓州聯邦參議員 候選人、曾是電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)主持人的心臟外科醫生奧茲(Mehmet Oz)，最近被媒體爆出坐擁超過上億元的資產，包括房地產 、股票 、保險、以及他與姻親們的共同事業；倘若奧茲勝選，他將可能成為國會參議院最富有的議員。

根據奧茲申報的參議員候選人財務狀況，光是個人帳戶、經營和持股的公司就超過400項；過去他也曾表示，自掏腰包1000萬元投入競選團隊；根據「費城詢問報」(The Philadelphia Inquirer)的統計，奧茲估算自己的資產總價介於1億400萬至4億2200萬元。

奧茲申報自己在2021年的收入高達1000萬元，但絕大部分都是來自「奧茲醫師秀」的薪水，以及該節目母公司的所有權。

據申報資料，奧茲持有一家未上市的路樹修剪維護公司Asplundh至少1150萬元的股票，該公司正是由他妻子的家人所經營；另外，他還分別持有未上市連鎖便利超市Wawa及旅遊公司Five Star Travel Corp，至少600萬元和500萬元的股票。

其他數千萬元的資產包括亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)、保健公司Sharecare和Google母公司Alphabet的持股；房地產則有兩間位於新州摩崖公園市(Cliffside Park)的房屋，每間價值都超過100萬元，以及佛州棕梠攤(Palm Beach)一間價值介於500萬至2500萬元的度假小屋，還有奧基喬比市(Okeechobee)一座超過100萬元的農場，其中農場的牲畜估值介於25萬元至50萬元。

今年共和黨在賓州的參議員初選共有七位候選人，奧茲並非唯一一位億萬富翁，例如前對沖基金經理麥科米克(David McCormick)和前駐丹麥大使卡拉‧珊姿(Carla Sands)；不過麥科米克尚未提交資產申報，而根據珊姿去年申報的資料，她名下的投資項目和資產超過50項，總資產介於3500萬至1億5200萬元。