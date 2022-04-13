澤西市府52萬買地皮 業主宣稱至少值500萬 提告敗訴

新澤西州澤西市中心街一塊未開發土地，於2019年被政府以52萬元收購，引發地主不滿向市府提告，強調土地價值「至少500萬元」，不過最近遭上訴法院駁回。圖為從自由州立公園望向澤西市天際線。(Getty Images)

新澤西州 澤西市(Jersey City)中心街(Center Street)一塊未開發土地，於2019年被政府以52萬元收購，引發地主不滿向市府提告，強調土地價值「至少500萬元」，不過最近遭上訴法院駁回。

2019年澤西市府以「蓓茲大道重建計畫」(Bates Avenue Redevelopment Plan)的名義，收購了位於中心街34至36號的未開發土地；經過一連串的爭議，該土地最終已於2021年12月、以52萬元售出。

上訴法院小組指出，前地主MLS房地產 責任有限公司(MLS Realty LLC)並未在2019年5月，向當時決議售價為52萬元的委員會提出上訴，故一個月後法院便發出最終處置令。

哈德遜郡(Hudson)市中心、位於布魯克街(Brook Street)和布萊特街(Bright Street)之間的街區多年未曾開發，只有短期被做為狗公園使用，目前仍有許多空屋；如今整個街區還是無法整修開發，只因為其中一塊擱置的土地仍有爭議。

2020年12月，亦即處置令發出超過一年之後，MLS公司採取撤銷裁決動議，並主張權益受到侵犯，因為地主沒有獲得被沒收土地應得的賠償；MLS還聲稱，當初澤西市重建局(Jersey City Redevelopment Agency)的估價並未達到最高法院的徵收要求，如實反映土地的「最高利用價值」。

不過上訴法院小組回應，MLS公司沒有提供任何估價證明，僅以「某位公司代表艾沙利茲(Ashraf Elshazly)提出的認證文件，就宣稱土地有500萬元的價值」。

裁決書中也指出，該公司已坦承沒有雇用任何專業的估價師，而且「MLS完全沒有對所謂『土地的最高利用價值』提供任何論述，也沒有證據證明為何他們的估價會是委員會當初估價的十倍」。