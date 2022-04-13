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家得寶新州分店招聘1160人 為忙碌春季做準備

編譯洪毅／綜合報導
家得寶宣布，將在新澤西州招聘1160名員工，以為該零售商最重要的春季銷售旺季做準備。(美聯社)
家得寶宣布，將在新澤西州招聘1160名員工，以為該零售商最重要的春季銷售旺季做準備。(美聯社)

家得寶(Home Depot)日前宣布，將在新澤西州招聘1160名員工，以為該零售商最重要的春季銷售旺季做準備。

家得寶表示，欲招聘的職位涵蓋全職與兼職，包括前台服務、處理網購訂單、物流、銷售等多種；欲謀職者可在官網上找到招聘專頁，而全新澤西州67間分店招聘的職位也各有不同。

家得寶發言人瑪格麗特·史密斯(Margaret Smith)表示，家得寶希望能讓從求職到謀得一職的過程愈簡單、愈快愈好，因此啟動加速招聘程序，一些求職者可能在送出履歷之後，一天內就能得到就業機會。

家得寶在美國及加拿大、墨西哥有超過2300間分店；快速招聘計畫是家得寶業務版圖擴張，在今年2月初宣布將在春季銷售旺季前招聘逾10萬員工後，又為因應全國大缺工、多間企業搶人壓力而啟動的計畫，試圖以最快的速度找到員工填補空缺。

新澤西州就業數據強勁，今年2月就業人數新增2萬5900人，為連續第15個月正成長，失業率從1月的5.1%降至4.6%；自2020年4月新冠疫情造成的大規模失業潮以來，已有65萬8300人重新就業，約占疫情間失業員工總人數的90%。

至於家得寶宣布大幅招聘員工後，最近一個月以來，全國多地都有家得寶招聘員工的消息，例如宣布在紐約州水牛城招聘逾630名員工，克利夫蘭則欲招聘670多名員工，康乃狄克州欲招聘近1000人，佛州南部欲招聘近2000人，在波多黎各更打算招聘超過2300名員工。

新澤西州 就業 疫情

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