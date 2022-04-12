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承認言語涉種族歧視 新州鎮長道歉 州長籲辭職

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州克拉克鎮鎮長波納科索被指控曾用種族和性別歧視的字眼，5日發影片公開道歉。(nbcnewyork電視台截圖)
新澤西州克拉克鎮鎮長波納科索被指控曾用種族和性別歧視的字眼，5日發影片公開道歉。(nbcnewyork電視台截圖)

新澤西州克拉克鎮(Clark Township)鎮長波納科索(Sal Bonaccorso)過去被指控使用種族和性別歧視的字眼，雖然5日已發影片公開道歉，但許多人仍不埋單，新州州長墨菲(Phil Murphy)6日甚至公開呼籲波納科索辭職。

「州長認為波納科索鎮長應即刻辭職，」新州州長公關主任古納瑞納(Mahen Gunaratna)以聲明表示：「他的仇恨言論在社會上沒有容身之處，他的行為已經造成無可挽回的傷害，更沒有資格領導克拉克鎮。」

目前正在競選國會議員的前州參議會少數黨領袖肯恩(Tom Kean Jr.)的發言人，也透過新州先進傳媒(NJ Advance Media)向這位同樣是共和黨的波納科索呼籲辭職。

根據先進傳媒上周的報導，2020年一名吹哨者將鎮長失言的過程錄影下來準備提告，後來市府支付超過40萬元與吹哨者私下達成和解。

如今波納科索已連任六屆鎮長，但他曾以「黑怪」(spooks)、「黑佬」(shines)、「黑鬼」(N字、N-word)等極具種族歧視性的字眼泛稱非裔族群；此外，波納科索還曾侮辱在執法單位工作的女性，稱她們「全是災難」。

起初波納科索否認先進傳媒的報導，上個月他還形容這些指控讓他感到「目瞪口呆」，甚至表示自己想不起來曾經使用過N字；而且波納科索也聲稱不知道自己有被錄影，並強調他有許多非裔朋友。

然而，波納科索5日釋出的道歉影片中，他首度公開承認自己使用歧視性字眼，並為「傷害性的用字」道歉，表示自己做了「錯誤」的行為，他感到「羞愧和丟臉」。

「我犯錯了，而我願意向克拉克居民、我的家人、朋友、以及所有被冒犯的人，為我所造成的痛苦致歉。」波納科索影片中說道：「我辜負了他們對我的期望。」

種族歧視 新州 非裔

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