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7成費城居民：公共安全為首要問題

編譯柯立偉／綜合報導
丕優民調近日公布調查指出，費城地區超過七成的民眾認為費城最大的問題是公共安全。圖為警方在費城街上調查槍案。(美聯社)
丕優民調近日公布調查指出，費城地區超過七成的民眾認為費城最大的問題是公共安全。圖為警方在費城街上調查槍案。(美聯社)

丕優(Pew)民調近日公布調查結果，指出賓州費城地區超過七成的民眾認為費城最大的問題是「公共安全」；事實上，「公共安全」的問題一直是費城市民最關注的焦點，但比起2020年8月相同調查，比率在一年半左右的時間內大幅增長了30%；丕優民調因此推估，關心公安問題人數大量激增的原因，或許與去年槍擊案及因此死亡的人數大量增加有關。

丕優的問卷調查中，除了公共安全以外，也提供受訪民眾像是槍枝暴力、警政制度等選項；雖然選這些作為其「最嚴重的問題」答覆的民眾也不算少，但明顯有種族、收入及學經歷差異；以槍枝暴力為例，超過一半的非裔或拉丁裔受訪者認為這才是費城目前最需要關注的議題，但白人受訪者中只有20%有相同看法。

此外，認為「槍枝暴力」是費城最需要關注的議題的民眾，大量聚居在治安環境較不好的北費城及西費城地區，當地高達76%的受訪民眾認為槍枝暴力問題嚴重，部分社區中甚至有高達九成的民眾表示曾在半夜聽過槍響；但不住在此區域的受訪者中，只有40%認為槍枝暴力需要關注。

另一個受種族背景影響而有顯著答覆差異的選項是「警政制度」；全費城市整體而言共有61%的受訪民眾認為費城警力不足，雖然比2020年8月同分調查報告的45%高，但其中非裔與西語裔民眾如此認為的比例比白人高出兩倍，認為「警力足夠」的人群中，不是較年輕，就是年收入超過10萬元，或是擁有大學以上學歷。

弔詭的是，雖然30歲以下的年輕受訪民眾認為費城警力充足，但不相信警察「執法公正」的比率達40%，65歲以上的受訪民眾則高達80%相信警方不會因種族問題而有執法差異。

費城 民調 非裔

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