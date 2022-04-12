新州男路怒痛毆退休警 判賠160萬

新州退休警察馬修．李六年前碰上路怒事件，遭男子畢桑利(圖)毆打重傷，至今仍在休養。在被告缺席的情況下，法院判馬修．李應獲賠償160萬元。(漢密爾頓鎮警局照片)

新澤西州 一名退休的警察 馬修．李(Matthew Lee)，在六年前因為碰上常見的公路暴力現象路怒(road rage)而被攻擊，遭一名男子毆打重傷，至今仍在休養；馬修的律師桑奎‧李(Sungkyu Lee)7日證實，在被告缺席的情況下，法院判馬修應獲賠160萬元。

據稱，2016年6月18日漢密爾頓鎮(Hamilton Township)的莫塞維爾購物中心(Mercerville Shopping Center)，一名來自特倫頓(Trenton)的42歲男子畢桑利(Silvio Bizzarri Jr)一路尾隨馬修到33號公路的停車場，然後攻擊馬修；畢桑利翌日隨即遭到逮捕，被以嚴重傷害罪起訴並判處緩刑。

然而，當時已經70歲的馬修在受到攻擊後雖然馬上被送往醫院救治，但他的頭部因為被嫌犯重擊撞到地板，除了皮肉傷，也出現記憶和認知障礙。

由於畢桑利在案發時所開的車，車主為畢桑利的母親，馬修事後便向畢桑利與其母提告，兩人都未回應訴訟，馬修也沒有獲得任何賠償；此外，馬修的律師還表示，馬修向保險 公司求償第一人身保險(Uninsured Motorist Coverage)，至今亦沒有結果。

不過好消息是，馬修在過去六年恢復的狀況不錯，桑奎也表示：「他的狀況漸入佳境，他是個鬥士，而且面對挫折非常積極正面。」