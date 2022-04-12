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新州翁擅離療養院在森林凍死 遺孀提告監控不當索賠

編譯柯立偉／綜合報導
新州摩利斯郡住在「CareOne」療養院的79歲老翁約翰．艾森巴赫，2月18日在冰天雪地下徒步外出，隔天被發現陳屍在樹林中，艾森巴赫的遺孀為此興訟求償。(示意圖，Getty Images)
新州摩利斯郡住在「CareOne」療養院的79歲老翁約翰．艾森巴赫，2月18日在冰天雪地下徒步外出，隔天被發現陳屍在樹林中，艾森巴赫的遺孀為此興訟求償。(示意圖，Getty Images)

新州摩利斯郡(Morris)一名住在「CareOne」療養院的79歲老翁約翰．艾森巴赫(John Eschenbach)，2月18日在冰天雪地下徒步外出，一人沿著馬茲達布魯克路(Mazdabrook Road)行走，隔天被發現陳屍在樹林中；艾森巴赫的遺孀為此向法院興訟，指療養院「未盡監督之責」，要求補償性及懲罰性賠償。

受害人遺孀朵瑞絲．艾森巴赫(Dorothy Eschenbach)表示，她的丈夫於2月7日入住Care One療養院，但在18日單獨離開，療養院員工顯然未善盡監督責任。

朵瑞絲在提交給法院的訴狀中說：「療養院員工未能適當監督約翰，讓他單獨一人離開，在寒冷漆黑的夜晚中承受迷路的恐懼，在極低溫的環境中獨自一人在一個陌生的地方，承受巨大心裡痛苦與折磨；療養院在執行監督收治病患業務時均未盡善良管理人注意義務，違反『新澤西州療養院責任暨收治病患權利法』(New Jersey Nursing Home Responsibilities and Rights of Residents Act)及相關州法與聯邦法律規範，我方要求本案由陪審團審理並主張補償性及懲罰性賠償。」

新澤西先鋒報(NJ Advance Media)數度向CareOne療養院詢問相關案情，但都未獲正面回應；不過該療養院發言人曾於2月時表示：「本院在獲悉約翰不假外出離開療養院後，已在第一時間通報警方，並竭盡全力配合新州警察與家屬搜索約翰的下落。」

療養院 新澤西州 新州

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