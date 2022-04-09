民調：56%新州人認墨菲不適合當總統 但55%認可州長工作

最新民調顯示，大多數新州民眾認為州長墨菲不適合當總統，但認可他的州長工作表現。(美聯社)

孟莫斯(Monmouth)大學最新公布的民調 顯示，56%的新澤西州 民眾認為州長墨菲(Phil Murphy)不適合當總統，但55%的人認可他的州長工作表現。

認為墨菲適合當總統的新州 人只有33%，而認為他不能成為好總統的人是56%。不到四成的民眾認為墨菲會在全國競選總統，只有5%的人相信他會，32%的人認為他可能會展開競選。

但55%的新州人贊同墨菲州長任內的工作表現，持相反看法的人是35%。對墨菲工作表現的支持率在登記選民中為57%，高於他去年11月連任前的52%。

墨菲今年1月曾表示他無意競選總統，但一個月後成立的兩個政治組織，即一個政治行動委員會和一個非營利的維權組織，都是由新州第一夫人譚米·墨菲(Tammy Murphy)擔任主席。兩個組織的名稱都叫「更強更公平向前」(Stronger Fairer Forward)，可能會為在全國展開競選旅行提供資助，以支援其他民主黨參選人。

兩個政治組織的成立往往是競選總統的風向標，新州前州長克利斯蒂(Chris Christie)2015年曾成立一個政治行動委員會，次年即宣布競選總統。但第一夫人領導的兩個政治組織迄今拒絕公布他們的金主，墨菲也沒有說明何時會公布。

只有33%的新州人認為，墨菲有助於改善新州在全國的形象，24%的人認為他會傷害新州的形象，40%的人認為他在關乎新州的形象上無關緊要。

而在克利斯蒂擔任州長的這一時刻，29%的人認為他有助於提高新州在全國的形象，33%的人認為他會傷害，34%的人認為他無關緊要。

孟莫斯大學民調研究所所長穆雷(Patrick Murray)說：「民眾不認為墨菲像克利斯蒂那樣雄心勃勃，但部分政治觀察人士表示這不是真的，因為墨菲不像克利斯蒂那樣在外表上展露出雄心勃勃，克利斯蒂更能吸引媒體的注意，因此導致對他猜測增多。」

墨菲是專注治理新州還是更關心自己的未來，新州民眾對他在這兩方面的取捨存在分歧，認為他更在乎未來和相信他是聚焦新州的人都各占45%。

調查是3月31日至4月4日採訪802個新州居民的結果，正負誤差率為3.5%。