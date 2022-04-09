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新澤西中校協會演講比賽 愛迪生攬雙冠

記者孫影真／新澤西州報導
新澤西中文學校協會「漢字文化節校際演講比賽」，10所中校23名學生報名參賽。（圖：新澤西中文學校協會提供）
新澤西中文學校協會「漢字文化節校際演講比賽」，10所中校23名學生報名參賽。（圖：新澤西中文學校協會提供）

新澤西中文學校協會日前在梅山中文學校舉辦「漢字文化節校際演講比賽」，10所中校23名學生報名參賽，愛迪生獲得初、高級組雙冠，新海獲中級組、聯合收穫雙語中級組冠軍。

紐約華僑文教服務中心副主任林威廷、新澤西中文學校協會董事長戴松昌、中美文化協會會長李珠瑛、前會長陳雅玲和梅山中文學校校長傅仁明出席觀賽。FASCA青少年志工大使協會普林斯頓分會由諮詢導師楊文箎率領，在現場擔任義工服務。

林威廷致詞表示，校際演講比賽讓學生們增加華語口說能力，並以自己小時學習台語的經驗，鼓勵參賽學生；戴松昌表示，校際演講比賽因疫情回緩，終於回歸實體舉行，感謝會員學校師生熱烈支持。

「漢字文化節校際演講比賽」，愛迪生獲得初、高級組雙冠。（圖：新澤西中文學校協會提...
「漢字文化節校際演講比賽」，愛迪生獲得初、高級組雙冠。（圖：新澤西中文學校協會提供）

比賽依發音、語調、內容、儀態與時間控制等五方面評分，七名評審林淑萍、李靜玲、羅盛華、楊俊傑、陳至偉、陳永承及劉亮吟賽後講評，稱讚參賽學生演講內容有創意，令人驚豔。

高級組冠軍梁正強以「我的小白球」為題，述說自己學習乒乓球所經歷的酸甜苦辣，生動自然，羸得評審青睞。中級組冠軍曾瑋以「疫情、網課與成長」為題，內容豐富，侃侃而談，令人印象深刻。雙語中年級組冠軍張振凱以「我的中文老師」為題，講述老師對他學習中文的鼓勵，獲得評審肯定。

比賽結果高級組第一名愛迪生梁正強，第二名中慈劉欣妤，第三名北慈蘇可樂。中級組第一名新海曾瑋，第二名梅山孫忻然，第三名愛迪生王佳瑩。初級組第一名愛迪生林瀚耘，第二名中慈陳春傑，第三名英華施小妍。雙語中級組第一名聯合張振凱，第二名愛迪生裴玲。

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