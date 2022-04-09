新州枝溪公園櫻花祭活動多 賞花嬉春好時機

艾薩克士郡枝溪公園櫻花盛開，與隔湖的北美第五大教堂The Cathedral Basilica of the Sacred Heart相輝映。(記者孫影真／攝影)

新州艾薩克士郡(Essex County) 2022櫻花祭，本周在枝溪公園(Branch Brook Park)展開，舉辦多項免費活動，預估櫻花盛開期自至15日結束，是賞花嬉春的好時機，郡政府邀請民眾闔府前往，欣賞5200多株櫻花陸續盛開的美景。

枝溪公園自2日開始，由於天氣和暖，櫻花紛紛綻放，吸引了絡繹不絕的遊客，三五成群，前往賞花迎春，溫暖的陽光增添了櫻花的光彩，或自拍，或合影，在粉紅色的櫻花樹下散步，在野餐木桌旁休憇，或躺在草皮上曬太陽，或自備運動器材互相追逐嬉戲，逍遙自在。

艾薩克士郡枝溪公園櫻花盛開，歡迎中心附近，垂柳櫻花簾，是照相的好景點。(記者孫影真／攝影)

枝溪公園占地360英畝，四哩長，四分之一哩寬，園內有車道、步道 、音樂台、水塘、小溪、石橋、普天壽石獅子、溜冰場、還有一處可以讓狗自由奔跑的狗公園(dog park)，也可順道造訪隔湖的北美第五大教堂The Cathedral Basilica of the Sacred Heart。

公園裡自1927年起至今，種有14品種5200多株櫻花樹，輪流綻放，櫻花祭高潮時，歡迎中心(Welcome Center)與普天壽音樂林(Prudential Concert Grove)附近，片片花海，美不勝收，每日可吸引一萬名遊客前往觀賞，盛開後期，櫻花隨風飄，樹下拾落花，也可以留下許多精采的畫面。

公園內禁止烤肉與生火，禁止爬樹與摘花。停車場有115個車位，園內車道兩旁有畫白線部分，也可泊車。4月推出下列免費活動。

艾薩克士郡枝溪公園櫻花盛開，Prudential Concert Grove附近，片片花海，美不勝收。(記者孫影真／攝影)

●粉紅花祭(Bloomfest!)：10日（周日）上午11時至下午5時，在歡迎中心(Welcome Center)與普天壽音樂林(Prudential Concert Grove)舉行，日本文化展示，兒童遊戲活動，現場音樂、攤販販售各式手工藝與美食 。地址：Essex County Branch Brook Park, Cherry Blossom Welcome Center, Mill Street Entrance, Belleville + Prudential Concert Grove, Clifton Avenue Entrance, Newark.

●櫻花講座(Cherry Blossom Talk)：13、20、27日（周三）上午11時至11時30分，公園管理員將分享枝溪公園櫻花樹的歷史，公園裡櫻花的種類，景觀設計的意義以及探索其背景，可同時享受清新的空氣、美麗的花景和有趣的話題。地址：枝溪公園歡迎中心(Essex County Branch Brook Park, Cherry Blossom Welcome Center)旁邊的室外教室，若下雨改在歡迎中心裡面。

●歷史景點手機 錄音導遊服務，撥打(973)433-9047，輸入景點介紹站牌上的號碼，即可收聽導遊的介紹錄音。景點地圖網址：www.essexcountyparks.org/_media/Audio%20Tour%20Rack%20Card.png。

枝溪公園櫻花季詳情可上網。網路即時直播花況：http://ecpo2.packetalk.net:5350/IVC/views.htm，有兩個鏡頭ECPO-Branch-Brook-Cam1和Cam2可輪流觀賞。臉書專頁點此。