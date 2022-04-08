賓州排碳付費案 共和黨批強買強賣 法院裁定暫緩

賓州民主黨籍州長沃爾夫「購買排碳額度」的行政命令遭共和黨告上聯邦法院，法院5日裁定該命令暫緩公布，待法院審理。(美聯社)

賓州 民主黨籍州長沃爾夫(Tom Wolf)自就任以來，將降低二氧化碳 排放量視為施政重點，希望能讓賓 州成為全美第一個「排碳付費」州，該政策要求火力發電廠從7月1日起，必須為其排放出的二氧化碳支付費用，不過，原本預計9日公布的該行政令，遭共和黨 告上法庭，聯邦法5日裁定，在審理結束前，該命令必須暫緩公布。

獲悉聯邦法院裁定後，州政府低調表示: 「目前正在研究法院命令，但州政府會穩健推動向火力發電廠(化石燃料電廠）徵收排放費的行政命令。」

沃爾夫的碳價稅政策自推出以來就爭議迭起，共和黨批評要求私人公司購買「碳額度」形同強買強賣，非有法律授權不得為之，州政府若有意推動環保政策，應盡可能說服州議會通過相關法案，而非劍走偏鋒規避州議會監督；此外，強制購買排碳額度也會讓發電廠將上漲的成本轉嫁給消費者，威脅民眾生計及賓州向來以天然氣 為主要經濟來源的工業基礎。

然而，沃爾夫政府認為政策「合法且合理」；該行政命令在州長正式簽字之前，已獲得州檢察長的副署，命令的合法性應無疑義；且由於溫室效應導致氣候變遷加劇，加速環保政策的落實已刻不容緩，只有盡快開徵碳價才能讓賓州提早適用未來乾淨能源的趨勢，順利過渡。

沃爾夫政府坦言，課徵碳價稅必然會在短期內導致電價上漲，共和黨籍州參議員姚瑧(Gene Yaw)就說：「法院的命令是『朝著正確方向邁出的可喜一步』，因為它將增加電力成本」；然而沃爾夫同時表示，因為廠商購買碳排放量的資金將專款專用於能源效率計畫，必能有效降低用電量，最遲在本世紀末電價即會顯著調降。

能源專家則認為，理論上課徵碳價稅會激勵化石燃料工廠降低排放，並使非排碳發電廠在電力市場上更具成本競爭力；但近來受烏俄戰爭影響，天然氣價格節節飆升，使煤炭的價格反而便宜；麻省理工學院能源與環境政策研究中心副主任梅林(Michael Mehling)就說：「不斷上漲的天然氣價格使煤炭價格變得更實惠，導致發電廠寧願購買更多排放額度。」