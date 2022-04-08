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新州女性民選官員不到三分之一 全美排名30

編譯孫梁／綜合報導
新澤西州的女性超過全州人口的半數，但地方各級政府中女性民選官員的比重不到三分之一。圖為州參議員泰瑞莎．路易斯。(取材自推特)
新澤西州的女性超過全州人口的半數，但地方各級政府中女性民選官員的比重不到三分之一。圖為州參議員泰瑞莎．路易斯。(取材自推特)

新澤西州的女性超過全州人口的半數，但地方政府的女性領導人卻遠不成比例，地方各級政府中女性民選官員的比重不到三分之一，羅格斯(Rutgers)大學伊格頓(Politics)研究所的美國女性參政中心的分析顯示，出任地方官員的新州女性人數排在全國的第30位。

聯邦人口普查局的資料顯示，女性占新州人口的51%，但在1萬人以上的地方政府中，女性出任地方職務卻只有30%。中心副主任珍·辛茲達克(Jean Sinzdak)說：「在女性參政問題上，新州位居全國的後半段，新州女性在地方參政上仍需繼續努力。」

新州有564個市鎮，其中人口超過1萬的市鎮242個。女性民選官員在地方政府中的比重，是對242個人口超過1萬的市鎮統計的結果。

新州四名女性去年11月在州議會選舉中獲勝，使州議會的女性占比從原先的32%提高到34%。儘管州一級的女性民選官員有了增加，但在各級地方政府中的比重仍低。

辛茲達克說：「新州女性占州議會的比重高於全國的平均水平，位居第17位，顯示新州取得了令人鼓舞的的進展。但仍遠遠不夠，各級地方政府每天做出的決定都直接影響到民眾的日常生活，而地方政府的宗旨是為民服務，因此最重要的是，民選官員必須要更像他們所服務的民眾。」

新州 新澤西州 人口普查

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