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新州上訴法院 恢復指控前州眾議員收賄

編譯林梅婕／綜合報導
前新澤西州州眾議員歐唐納被控2018年競選貝玉揚市市長期間收受賄賂，但因當時不具公職人員身分獲判無罪；然而上訴法院4日宣布恢復歐唐納的收賄指控。( 新州檢察長辦公室照片)
前新澤西州州眾議員歐唐納被控2018年競選貝玉揚市市長期間收受賄賂，但因當時不具公職人員身分獲判無罪；然而上訴法院4日宣布恢復歐唐納的收賄指控。( 新州檢察長辦公室照片)

新澤西州眾議員歐唐納(Jason O'Donnell)先前被檢方指控，在2018年競選貝玉揚市(Bayonne)市長期間收受賄賂，但因當時歐唐納不具公職人員身分獲判無罪；然而，上訴法院4日宣布恢復歐唐納的收賄指控，並強調即使不具公職人員身分，公職候選人仍不得收賄。

根據新州檢察長辦公室，歐唐納在2018年競選貝玉揚市市長時，曾接受一名稅務律師以1萬元現金賄賂擔任他的稅務官；去年初審法院以歐唐納不具公職身分判他無罪，卻也因此引發極大的爭議，被認為是法律上極大的漏洞。

雖說歐唐納後來並未選上，但哈德遜(Hudson County )高等法院法官聲稱，當時歐唐納並沒有能力兌現賄賂者的承諾，而「我們的法規中，找不到任何允許候選人應豁免收賄罪行的法條」。

此外，這項判決也將使未來更多不具公職身分競選但收賄的人遭到起訴，該案審判長費舍爾(Clarkson S. Fisher Jr.)在決議書中寫道：「被告的解讀是，候選人收賄不應負擔刑事責任，這代表有些候選人在選上之前就有收賄的事實。」

如今歐唐納必須再次面對收賄指控的審判，新州代理檢察總長普拉特金(Matthew J. Platkin)也對上訴法院的決議表示肯定，他在聲明中表示：「這種本應禁止的行為，在我們的法律上屬於常理規範，而我也承諾未來持續追查這些案件。」

檢察官對該案初審結果提出異議後，僅僅兩周上訴法院就宣布恢復歐唐納的指控，檢察長辦公室更堅稱「對於候選人是否允許收賄，在法律上不得有考量的餘地」。

隨後州議會議員提案修法，明定賄賂法適用於候選人，目前已表決通過，但新州州長墨菲(Phil Murphy)尚未簽署，不過修改的法規並不會對目前正在上訴的案件有任何影響。

新州 新澤西州 眾議員

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