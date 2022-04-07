實境節目明星 新州家中法拉利遭竊

真人秀「新州真實家庭主婦」固定班底珍妮佛．艾丁的法拉利，被三名蒙面歹徒闖入住家車庫盜走，但已於4日在一家旅館的停車場找到。(Getty Images)

新澤西州 真人秀「新州 真實家庭主婦」(RHONJ)固定班底珍妮佛．艾丁(Jennifer Aydin)住家驚傳竊盜，有三名蒙面歹徒闖入她位於博根郡(Bergen)帕拉姆斯市(Paramus)的住家，從車庫中大搖大擺地開走她價值約20萬元的2016年款「法拉利加州」(Ferrari California)跑車；該車4日在厄文頓(Irvington)一家旅館的停車場找到，前端受損。

艾丁在自己的Instagram帳戶上貼文說道：「3日晚間三名蒙面劫匪闖入我家車庫，偷走了我的跑車，當時我的孩子、父母和一些朋友都還在家；我兒子在劫匪開車揚長而去後才回到家，我很感謝上帝他沒有提早回來，否則可能會遇上危險；我的家人雖然都相當後怕，但所幸全部沒有受傷；希望有線索的人可以向警察 局提供資訊。」

艾丁同時在Instagram上公布車庫監視器畫面，並表示車輛是她丈夫的名字，事發當時她與丈夫出外度假都不在家。

帕拉姆斯市警察局局長艾倫堡(Kenneth Ehrenburg)表示，警方目前已立案調查，勘驗過艾丁提供的監視器畫面，警方指出美東時間3日晚間10時50分，三名戴口罩的劫匪開著一輛多功能車停到艾丁家外，並從停在艾丁家私人車道上的另一台未上鎖的汽車中找到車庫鑰匙，隨後行竊得逞；此外，嫌犯還偷了一些諸如鞋子的小東西。

艾倫堡說：「我們已與艾丁的10歲兒子談過了，他說他當天回家時，有看到爸媽的那一輛法拉利跑車駛離住家，回家後也發現車庫的們還開著，但一開始只以為是爸媽出門沒有往遭竊的地方想。」

艾丁的丈夫比爾表示，法拉利失竊數小時後，新澤西州警即在一個停車場找到該車，他對執法人員致謝，同時認為新州保釋改革法使歹徒更加大膽犯案。