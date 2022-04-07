新州首家電競博彩公司 獲州府授權批准開始運營

新澤西州第一家接受下注的競爭性電玩博彩公司已獲州府博彩業執法部門的授權批准，本周已開始全面運營。圖為喬州舉行的電競大賽。(美聯社)

新澤西州 第一家接受下注的電競博彩公司已獲州府博彩業執法部門的授權批准，本周起開始全面運營。

這家名為「電子競技娛樂集團」(Esports Entertainment Group)的公司總部位於倫敦， 目前掛在百利(Bally's)賭場旗下經營電玩競技。

該公司在新州 的霍伯肯(Hoboken)和地中海的馬爾他設有辦事處，目前只接受電子體育下注。4月1日公司已完成試運營，並開始接受新州管理部門的評估。

公司執行長強森(Grant Johnson)說：「我們很高興通過了試營運，證實了我們團隊過去一年的努力沒有白費。我們是北美地區第一個獲得授權的以電子競技博彩為主的網站，如今公司的VIE.gg網址已在新州全面啟用，而新州是美國體育競技的標準州之一。」

目前接受人們下注的電玩遊戲包括「使命呼喚」(Call of Duty)、「守望先鋒」(Overwatch)、「CS:GO」、「英雄聯盟」(League of Legends)與「DOTA 2」。

強森估計，到2027年，電子競技賭注的博彩收入可望達2050億元。市場研究公司Newzoo預計，電子競技業的創收去年超過10億元，預計到2024年可達16億元。

電子競技的創收不但為錦標賽等活動的主辦方提供了資助，而且還包括支付參賽者的酒店住宿與餐飲費。電子競技博彩2018年在拉斯維加斯落戶，賭城為此建造了一個3萬平方呎的場館。

但新州對電子競技的接受較晚，儘管個別賭場曾零星舉辦過電子競技的錦標賽。

為了協助大西洋城和新州成為全國的電子競技樞紐，新州去年投資 20萬元在史托克頓(Stockton)大學建起一個電子競技中心。