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闖民宅槍傷2警殺1快退休警 賓州男被擊斃

編譯周芳苑／綜合報導
賓州黎巴嫩市副警監勒博日前因公殉職。圖為驗屍完畢後，警局同袍抬走殉職警官的靈柩。(美聯社)
賓州黎巴嫩市副警監勒博日前因公殉職。圖為驗屍完畢後，警局同袍抬走殉職警官的靈柩。(美聯社)

賓州一名副警監(police lieutenant)再一個月就要退休，日前卻因為回應報案前往民宅，被闖入宅中的前男屋主開槍射殺，不幸因公殉職。

黎巴嫩市(Lebanon City)地方檢察官格拉夫(Pier Hess Graf)在記者會上表示，這名因公殉職的準退休副警監勒博(William Lebo)和其他三名員警一同執勤，他們一進入位於森林街(Forest Street)的民宅便立即遭槍擊

另兩名員警受傷，目前仍住院治療；34歲嫌犯、黎巴嫩市當地居民肖德(Travis Shaud)也在槍擊事件中喪命。

格拉夫說，肖德有家庭襲擊、心理健康問題紀錄，家人試圖干預、提供協助，卻遭到他全力抵抗。

格拉夫說，肖德以前曾住在案發屋子裡，但已經好幾年不住在那裡。

黎巴嫩市長卡佩羅(Sherry Capello)說，受傷員警是34歲的亞當斯(Ryan Adams)和32歲的安德科夫勒(Derek Underkoffler)，兩人都在警界服務七年；殉職的63歲勒博原本將在5月1日於警界工作屆滿40年時退休。

格拉夫說，案發民宅的一位家庭成員31日下班後回到家，發現肖德闖入他家後面，因而報警；警方據報試圖進入屋子時，肖德用屋裡的槍對四名警察射擊，警方還擊，肖德中槍當場死亡。

肖德的朋友肖特(Susan Schott)稱，森林街的屋子是肖德兒時的家，她說，肖德平時正常時是很棒的一個人。

槍擊事件發生時，黎巴嫩市17歲居民岡薩雷斯(Angelo Gonzalez)正在鄰近一家披薩店工作。他說，他看到警車接連在街上飛馳，他和同事聽到一些聲音，不確定是什麼，很快的，短短15分鐘內街上便擠滿警察和救護車。

退休 槍擊 警察

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