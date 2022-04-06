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用假資料騙貸1.5億元 新州53歲男被判刑8年

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州博根郡53歲男子李文遭檢方指控提供假資料申請貸款，向投資及金融機構行詐騙之實，總金額高達1億5000萬元。(Getty Images)
新澤西州博根郡53歲男子李文遭檢方指控提供假資料申請貸款，向投資及金融機構行詐騙之實，總金額高達1億5000萬元。(Getty Images)

新澤西州博根郡(Bergen)53歲男子李文 (Seth Levine)因提供假資料申請貸款，向投資及金融機構行詐騙之實，總金額高達1億5000萬元，日前由聯邦法官裁決判處八年徒刑。

聯邦地區檢察官塞林格(Philip Sellinger)指控李文犯下證券詐欺和合謀詐欺銀行，李文也已坦承罪行；聯邦地區法官威根頓(Susan Wigenton)日前對該案作出裁決。

根據法律文件，李文是哈肯薩克(Hackensack)一家控股公司Norse Holdings的負責人，旗下管理超過70家子公司，每一家子公司擁有多筆集合住宅(Multifamily building)資產，大多都坐落於新澤西州。

塞林格指出，自2009年至2019年8月，李文就不斷申請重新融資，卻向銀行提供關於房租、出租戶數、租賃開銷以及與房地產真正持有人不符的假資料。

李文與其他同夥將旗下70棟集合住宅、一共2500間公寓以不法手段向金融機構融資獲利，塞林格說：「李文重新融資，等到申請批准後，將收到的現金與其他人分銷，並持續同樣的犯案模式。」

檢察官表示，李文的罪行被揭露前，以集合住宅申請貸款的詐欺總金額早已超過1億5000萬元，包括由房屋貸款抵押公司「房地美」(Freddie Mac)持有的40筆、加總約1億300萬元的貸款項目。

此外，李文還利用假資訊吸引投資人進行證券詐欺，受害者損失超過1300萬元；除了八年的刑期，李文在出獄後還得接受五年的監外看管(supervised release)。

貸款 詐欺 新澤西州

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